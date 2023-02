Subestimar en política siempre es un mal consejo. Ejemplos de fracasos políticos por no atender con el debido cuidado a los adversarios sobran, aquí y fuera. Donald Trump dio una lección de ese tipo en Estados Unidos en 2016 y los demócratas, le devolvieron el golpe en las elecciones de medio término el año pasado. Bolsonaro en Brasil, hizo quedar mal a las encuestas y solo un veterano político, de la talla de Lula, sabía que tenía que trabajar como lo hizo para vencer desde la oposición, a un gobierno dispuesto a ganar al precio que sea.



Aquí subestimaron Abinader, dentro y fuera del PRM, y cuando sus adversarios despertaron ya tenía puesta la banda presidencial y no hubo forma de quitársela, pues en la campaña de 2020, además de la coyuntura favorable, el hoy presidente no cometió errores.



De cara al 2024, los sectores políticos se están subestimando, por una u otra razón. Desde el Gobierno, aunque nunca han subestimando a Leonel, parece que no le están prestando atención a un tema, en el que lucen errados. Repiten y repiten, en público y privado, que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura, y que esa sería su debilidad. No sigan en ese error, los dirigentes de ese partido son veteranos de la política y vienen de ganar elecciones, pensar que trabajan sin base para recoger sus votos, es de tontos.



El gobierno tampoco debe subestimar el descontento en las filas de su partido para montar un proyecto de reelección con éxito. Está probado que con militancia desmotivada se dificulta ganar, ya le pasó al PLD en 2020.



Desde la FP, deben dejar de subestimar la capacidad política del PRM y especialmente del presidente Luis Abinader. No es suficiente para ganar un porcentaje, mínimo, del PRM esté disgustado. Para ganarle a un gobierno dispuesto a retener el poder, se necesita mucho más que eso y si algo está claro, es que el PRM está dispuesto a ganar. Lo que habría que ver es si la estrategia dará resultados.



Ni la FP ni el PRM deben subestimar al PLD. Ese partido duró 16 años en el poder. Sus logros están ahí y sus estructuras también.



Pero lo más importante es que ni el PRM, la FP, ni el PLD deben subestimar al pueblo, porque conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo.