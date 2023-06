Email it

Cuando el historiador y catedrático universitario Emilio Cordero Michel fue apresado a finales de noviembre de 1963, poco antes de que el líder del Catorce de Junio, Manolo Tavárez Justo, fuera muerto por tropas del ejército, llevaba consigo el diario del frente principal de las guerrillas,que operaba en Las Manaclas.



En ese diario, Cordero Michel, quien fungía como comisario político del frente, relataba las diferencias que existían entre Tavárez Justo y él y otros comandantes del alzamiento, por el método escogido para la sublevación y la forma en que se desenvolvía la lucha. Cordero Michel creía que la rebelión tendría más éxito en zonas urbanas y no en las cordilleras, donde no existían posibilidades de triunfo y supervivencia.



Los detalles me fueron ofrecidos en varias entrevistas realizadas en 1993, con el entonces coronel Adriano Valdez Hilario, comandante del segundo regimiento del Ejército con asiento en Santiago, quien tenía el mando de las fuerzas antiguerrillas. Los detalles de esas y otras muchas entrevistas realizadas ese año y los siguientes, forman parte de los trabajos de investigación de 30 años, para la publicación de un libro sobre las guerrillas de 1963 y el líder del movimiento Tavárez Justo. El libro será publicado el año próximo.



El diario y Cordero Michel fueron enviados a la jefatura del Ejército, el mismo día en que fue muerto el líder del 14 de Junio. Su contenido completo nunca ha sido revelado por las autoridades militares dominicanas.



El diario, según las entrevistas grabadas con el oficial, sugería la existencia de una fuerte disparidad de criterios en el mando de las guerrillas y cierto nivel de cuestionamiento de la autoridad única de su líder.

De hecho, Tavárez Justo fue muerto después de rendirse abatido por el cerco militar y la virtual deserción de varios de los comandantes del frente principal del alzamiento.