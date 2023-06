(2 de 2)

Aclaración: En la primera entrega confundí el nombre de Láutigo García con el de Nicolás Silfa. Una pifia.

Los politólogos dominicanos de estos tiempos, y algunos se “jactan” de hacer pronósticos electorales que consideran válidos y con aceptación de las masas votantes, tienen -por consenso- la categórica opinión de que los debates presidenciales tienen por necesidad (¿?) que concretarse.



Les tomo la palabra: Sí. Y hasta debe legislarse al respecto. Es decir, que nazca una ley en el Congreso Nacional que conmine a los candidatos a la jefatura del Estado a debatir públicamente, en foros que tengan como principal escenario la televisión abierta.



Quizás para el presente proceso electoral los congresistas no tendrían tiempo con el propósito de legislar sobre el candente tema.



No obstante, aunque no sea por la obligación de una ley, los principales aspirantes a la presidencia de país (y los cito: Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez Durán) deben abocarse a exponer, en debates públicos, sus propuestas electorales. Y de seguro que esas discusiones darían solidez a la democracia dominicana.



Para refrescar memorias, y que pongan especial atención los más activos dirigentes de la política vernácula, leamos las siguientes líneas que sirven para despertar iniciativas de los reclamados debates electorales:



“Los debates de quienes aspiran a la presidencia constituyen un marco democrático para proveer información a los electores y mostrar las diferencias políticas entre los candidatos.



En muchos países se convirtieron en un rito de la democracia. Son 73 los países que tuvieron debates entre candidatos a presidente o primer ministro y 94 si sumamos los países que realizaron debates para otros cargos electivos, como cargos locales o legislativos.



En América Latina, los primeros debates presidenciales se dieron en Venezuela y Brasil en la década del 60 y luego esta práctica se extendió a otros países de la región”.



Entonces, ¿cuándo en nuestro país tendremos los debates (públicos) entre los candidatos a la Presidencia de la República?



Abogamos porque sean una realidad por lo menos dos o tres debates electorales presidenciales…no pondré una arista en el análisis respecto a “encuestas” publicadas y que, a mi juicio, no califican para la credibilidad.



Abinader ya declaró que será el 17 de agosto cuando dirá oficialmente si irá en busca de la reelección.

Si el mandatario decide ir como candidato en la consulta comicial del 24, el tema de los debates presidenciales se tornaría más interesante. Y una necesidad electoral.



Síntesis: Abinader, Leonel y Abel, ¡vayan al debate!