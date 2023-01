Email it

Al cierre del año 2022 se ha dado un resultado político sorprendente, el Dr. Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo, de tener que mirar para arriba porque el presidente Luis Abinader se situaba en las encuestas unos puntos por encima, al empezar el año 2023 cambió todo y Leonel se colocó varios puntos por encima de Abinader.



Mirar hacia arriba también porque Fuerza del Pueblo y su presidente Leonel Fernández son la primera fuerza opositora. Pero eso igual parece cambiar ante tanta torpeza e incapacidad de Estado desde el gobierno, todo lo que hace es para hacerse oposición a sí mismo; lo que obliga a la FP y a Leonel a preservar una salida democrática. Esta realidad sitúa a Leonel en una posición envidiable, empezando un año preelectoral, que el Gobierno sabiéndolo, porque hace encuestas, puso en diciembre 26 mil millones de pesos en circulación, según sus decires, para tratar de evitarlo.



La posición envidiable de Leonel, provoca envidia, y la envía significa querer lo que el otro tiene. Eso explica el comportamiento de los que están abajo en las encuestas. Hipólito se mandó donde Danilo y se tiraron fotos juntos para publicarlas, puede que fuera chistes y disparates lo hablado; ese lenguaje político es propio de al que la envidia lo desespera.



Luego apareció otra imagen Hipólito junto a Temístocles, éste último ridículamente imitándolo con un sombrero de pana; como quien llevó ese sombrero y espera en el pasillo para fotografiarse asemejándose a aquél.



Se debe recordar que Temístocles es tan errático que para 2016 decía que Danilo ganaba como quiera, sin Leonel; le riposté con números que no había sido así, y no pudo responder. Ahora quiere atribuirle a Leonel la derrota que el pueblo le infligió al PLD por el grupito e de la cúpula, encabezando por Danilo, hacerle fraude a Leonel en las elecciones primarias del 2019, obligándole a renunciar; y un PLD sin Leonel llevó a Danilo y su candidato presidencial a la derrota.



Esto ahora de la “juntadera” de Hipólito con Danilo y Temístocles, puede que a quien pudiera quitarle el sueño es a Abinader; bien se sabe que Hipólito tiene su cuota de poder dentro del PRM y el gobierno, y sabe el presidente Abinader que “lo están velando para comerle los caramelos”, un grupo económico que luce “filtrar” desde dentro del mismo Gobierno y del PRM a un “popies”, esforzándose en posicionarlo con encuestas.



El propósito es quitarle desde adentro del partido y el Gobierno, el poder total al PRM. Como puede apreciarse, Abinader está políticamente entrampado y mal acompañado. Cualquier dominicano, en un gesto y expresión muy propia pudiera decirle, señalándolo con el índice que mueve de arriba a abajo: “Te lo dije, que no te juntara con esa gente”.



Abinader “se quedará sin pito y sin flauta”, las bases del PRM descuidadas y sin atenciones, corren hacia la Fuerza del Pueblo y los que tienen algún empleíto se convierten en silenciosos seguidores de Leonel. Parecido ocurre en el PLD donde solo quedan los que esperan la cercanía electoral.



Definitivamente, el país tiene un gobierno que se hace oposición, por lo que Fuerza del Pueblo y el Dr. Leonel Fernández están compelidos a proteger al pueblo y a una salida democrática para comicios 2024.