La cantidad de dirigentes, de distintos niveles, que en este proceso han abandonado las organizaciones políticas a las que han pertenecido por años es significativamente alta y con tendencia a crecer cada vez más. Todos los partidos han tenido alguna participación en el fenómeno, y en el caso de los principales, los tres han sido emisores y receptores de figuras, aunque es muy evidente que, al menos hasta este momento, el que más ha sufrido pérdidas es el PLD y el que más ha recibido “refuerzos” es el oficialista PRM.



Los destinos



Hasta hace poco, los que se iban del PLD tenían un destino común: La Fuerza del Pueblo. Las razones expuestas variaban, pero todos los caminos conducían al “nuevo partido”. La salida de peledeístas ha continuado, a pesar de que se pensaba que se frenaría con la consulta en la que resultó ganador Abel Martínez. Un proceso interno en el que se impuso ampliamente uno de los aspirantes parecía una buena forma de intentar un relanzamiento y detener la hemorragia, pero no ha sido así en la práctica. Lo que ha cambiado ahora es que los que se van siguen distintos caminos. Algunos se van para el PRM y hay otros, una buena cantidad, que se ha sumado a Justicia Social, que encabeza Julio César Valentín. Hay también, en este momento, varios dirigentes que han renunciado al PLD y no han decidido cuál será su nueva casa, o al menos, no lo han informado.



Listas de nombres



Como a veces se hace trampa con el tema de las mudanzas y se abultan cifras, en algunas de las últimas se han ofrecido las listas de los que se van y los cargos que ocupaban. Así lo hizo recientemente el PLD cuando reportó que pasó a sus filas el PRM “en pleno” del distrito municipal Santana, en Tamayo. Los peledeístas enviaron a los medios una lista con 47 nombres. Y ayer, un grupo de miembros de FP abandonó esa organización y anunció la conformación del partido Poder Ciudadano, presidido por Lizamavel Collado. Los renunciantes enviaron su lista con más de 40 nombres y el rol que tenía cada uno de ellos hasta hace poco en el partido de Leonel Fernández.