Email it

El ambiente se distiende con la última resolución de la Junta Central Electoral, la 14-23. El organismo lo maneja como una aclaración, mientras que los partidos que se habían quejado de la 13-23 prefieren interpretarlo como una rectificación. Independientemente de que sea lo primero o lo segundo, lo importante es que el ambiente está distendido. Hace unos días, parecía que se estaba al borde de una crisis que impactaría el desarrollo de las elecciones. Falso debate o no, la tensión se respiraba en el ambiente, y el retorno a la normalidad hace que cada quien se concentre en lo suyo. La Junta, en organizar el proceso, y los partidos, en comenzar a preparar sus boletas y armar sus alianzas y coaliciones.



Reservas y alianzas



Para los que llegaron ahora, el relato corto de lo que ha pasado es el siguiente: Los partidos están obligados a permitir a los militantes seleccionar el 80 por ciento de los candidatos, y el dedo de la cúpula solo puede definir el 20 por ciento, como máximo. La JCE decidió, por resolución, que ese 20 no sería con base en la cantidad global de candidaturas, sino por cada nivel, es decir que se aplicaría a las nominaciones a senadurías, diputaciones y cargos municipales. Varios partidos pusieron el grito al cielo porque alegaban que eso les impediría hacer alianzas tan abarcadoras como están acostumbrados a hacer. La última resolución de la JCE dejó claro que las reservas se refieren solamente a los candidatos y candidatas “de dedo”, y no a los nominados por alianzas, que pasan por un proceso de selección. En pocas palabras, lo que ha señalado el organismo es que, reservas de candidaturas es una cosa, y candidaturas en alianzas es otra.



Lecciones



Sea ratificación o aclaración es claro que hubo problemas de comunicación entre la JCE y los partidos, y ambas partes deben aprender la lección para, en el futuro, evitar traumas innecesarios. Por suerte para todos los actores del proceso, incluyidos los árbitros, las decisiones más difíciles ya parece que se tomaron.