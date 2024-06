La campaña electoral para el 2028, como ha ocurrido en procesos anteriores, empezará bien temprano, a juzgar por algunas señales que se han visto durante el periodo de transición poselecciones del 2024. Los inicios prematuros del proselitismo son casi una constante en el país, pese a las críticas de distintos sectores, incluidos los propios actores políticos, aunque a veces parece que hay una dosis de hipocresía en la discusión de este tema. De hecho, en las últimas reformas a las legislaciones en materia electoral se ha intentado acortar las campanas con varias limitaciones, entre ellas el retraso de los inicios, pero los primeros que violaron esto, en la práctica, son los políticos que siempre se han quejado de que las campañas son muy largas y costosas.



Los pretextos del 24



Casi todos tienen sus razones para empezar temprano, como se vio en el proceso electoral pasado. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, al ser un partido de reciente creación, necesitaba iniciar con anticipación sus acciones proselitistas para irse posicionando y fue el primero que hizo actividades fuera de tiempo, incluso grandes marchas y mítines, y utilizó como pretexto fechas especiales como el Día de la Juventud, el del Trabajo o el de la Mujer. La idea era madrugar demostrando fuerza y se puede decir que lo logró. El PLD tenía una razón aun más fuerte para comenzar bien temprano. Los morados alegaban que en las elecciones, era casi seguro que tuvieran que enfrentar a un presidente en ejercicio y a otro que había ocupado el cargo en tres ocasiones, como finalmente sucedió. Por ese motivo, los peledeístas adelantaron sus procesos, incluida la selección de su candidato presidencial. Como en ese momento, a 19 meses de las elecciones, no podían hacer, legal y formalmente una elección interna, se inventaron una consulta, en la que resultó “electo” Abel Martínez. En el caso del PRM, no tenía que empezar el proselitismo como tal, más temprano de lo normal porque las acciones de un gobierno se convierten, quiérase o no, en acciones de campaña.