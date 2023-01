A finales del 2022, la batalla política la ganó el oficialismo porque tuvo dominio de la agenda, en la que predominaron las buenas noticias. La oposición estuvo apagada, aunque al echarse las palomas, el PLD le puso número a la casa con intervenciones efectivas de Juan Ariel Jiménez y José Dantés Díaz, quienes pidieron excusas por interrumpir la tradicional tregua navideña, pero lograron en parte sus objetivos. Fuerza del Pueblo se fue en blanco al final de un año en el que le ganó varias batallas mediáticas al “viejo partido”, con el que se disputa y seguirá disputando el liderazgo de la oposición.



PLD en el 23



Los morados muestran señales de vida al inicio de año, y eso en gran parte se debe a la incursión de los dirigentes mencionados, quienes contribuyeron a colocar en el debate los temas de la reforma electoral y el fideicomiso público, sobre todo este último. Aunque no necesariamente han ganado el debate, ya que el Gobierno ha sido efectivo en sus respuestas, el mérito es de Juan Ariel y Dantés, por lo que no se entiende el chisme que se puso a circular sobre un supuesto llamado de atención de uno de los jefes del PLD a las dos jóvenes figuras. O es mentira o era un despropósito.



Sacudirse



Los morados han recibido varios golpes y necesitan, sino un relanzamiento propiamente dicho, al menos sacudirse. En ese intento será vital el protagonismo de dirigentes de la nueva generación, que no están “quemados” ni comprometidos con el pasado. Como se ha demostrado, ya es algo que le ha dado resultados. Para mejorar sus posibilidades, también necesitan que mejore la percepción que se tiene sobre sus posibilidades. Esto así porque todo partido o proyecto que quiera competir, primero tiene que convencer de que puede hacerlo. Para eso, el PLD necesita que se detenga la salida de dirigentes a todos los niveles que se ha estado dando desde hace tiempo. Con la elección de Abel Martínez, se esperaba que se detuviera el éxodo, y no ocurrió así. Las próximas semanas serán determinantes para visualizar el rumbo de los peledeístas en este año preelectoral.