ESCUCHA ESTA NOTICIA

A su llegada al país, y cuando apenas celebraba los primeros contactos, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos visitaba, basada en el Artículo IV del convenio para revisar la economía dominicana, dijo lo que podría interpretarse como un adelanto del resultado de su monitoreo, al considerar que nuestra economía es la más dinámica y resiliente en las últimas dos décadas en Latinoamérica.



En efecto, al culminar su revisión no podría concluir de otra manera que reconocer que las reformas y las sólidas políticas fiscal y monetaria aplicadas han afianzando los marcos macroeconómicos, y destaca, citamos: “El régimen de metas de inflación y la introducción de un marco fiscal a mediano plazo, así como el sistema bancario y la consiguiente estabilidad macroeconómica”.



Eso ha traído consigo, dice el FMI, una notable recuperación económica tras la pandemia, respaldada tanto por las sólidas políticas adoptadas por las autoridades como por efectos secundarios positivos de la economía mundial.



Es para alegrarse; el organismo financiero internacional estima también que las perspectivas económicas del país son favorables, pero recela del alto grado de incertidumbre en un entorno global complicado.



Porque no todo es color de rosa, el FMI acompaña sus buenos augurios con sugerencias como mantener la política fiscal enfocada en bajar deuda, reformas estructurales, firmes refuerzos para mejorar las instituciones públicas, la gestión de gobierno y el clima de negocios. También perseverar en las reformas del sector eléctrico y garantizar a la vez un apoyo adecuado a la población más vulnerable.



Uno de los aspectos que han llamado más la atención de este informe, quizá por lo acostumbrados que estamos a ver siempre el país con porcentajes de los más altos, es la estimación de que el PIB de RD tendrá este año un “ligero” descenso de 4.9% en 2022 a 4.0%, nada desdeñable vista la región en su conjunto.



Son todos señalamientos positivos, atendibles y entendibles, y más como los encuadra el propio FMI: una economía resiliente y creciente.



Sugerencias, no imposiciones del Fondo, que están ahí para ser tomadas en cuenta y subrayar que eso debe hacerse con libertad, en la medida de lo posible.