El incendio que afectó la zona de Valle Nuevo ha traído a los primeros planos un tema que debiera ser permanente por las condiciones propias de su nuestro clima y ecosistema: la sequía.



Se vuelve a importantizar la necesidad de racionar el agua potable, como si esta no fuera un recurso escaso en toda circunstancia, no solo en tiempos de crisis, por lo que siempre se debe usar de manera racional.



Como se está hablando del tema y se prevé que se aproximan meses críticos, es necesario, entonces, complementar las acciones que pueda estar desarrollando actualmente el Gobierno con iniciativas orientadas a la prevención.



Pero sin cometer el error de otros tiempos de sequía y escasez, cuando la alarma fue tal que la gente empezó a almacenar agua innecesariamente. Y cuando se dice que hay agua suficiente se incentiva el derroche.



La prioridad es que nunca falte agua para consumo humano, y definir un plan interinstitucional a partir de orientar a la población de que debe economizarla y racionar su uso.



Entre las medidas a las que siempre se apela figuran: racionar la distribución de agua potable, prohibir su uso en los lavaderos de autos informales y en piscinas inflables, agilizar la corrección de averías y evitar todo desperdicio del líquido.



Convendría racionar desde ya el suministro para fines agrícolas, y aunque todavía no estamos en una emergencia, reprogramar los días de servicios de agua para la siembra.



Existe un Gabinete del Agua, pero no estamos persuadidos de que pueda ser un ente lo suficientemente dinámico como para liderar esfuerzos que deben poner en tensión e integrar a una gestión para reducir los efectos de la sequía, a los organismos en capacidad de contribuir.



Todo plan de esta naturaleza debe tener un punto de partida, que es educar a la ciudadanía y crear conciencia.



Parecería que exageramos porque a decir verdad no hay una situación crítica, pero se vaticina una sequía que conllevaría a la escasez de agua potable.



También es una verdad irrefutable que esta es una materia que debiéramos conocer de memoria pero siempre estamos aprendiendo, y cada vez sugerimos lo mismo y repetimos lo mismo para, como Sísifo, volver a hacer lo mismo.



Ahí está el tema, que no es para salir corriendo, pero alcanza siquiera para pedir que la ciudadanía comprenda, administre y racione el agua potable, y que las autoridades hagan su parte.