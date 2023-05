ESCUCHA ESTA NOTICIA

Una reciente evaluación diagnóstica de la educación dominicana, ejecutada por el Ministerio de Educación, se efectuó para medir los aprendizajes de los alumnos y determinar los efectos que tuvo la pandemia del covid-19 en la escuela. Se aplicó a estudiantes de 3ero y 6to grado de primaria y 3ero de secundaria.



De 6,351 alumnos de tercero de primaria solo un 17% alcanzó resultados satisfactorios en Lengua Española y un 19% en Matemáticas. En el sexto de primaria, un 33% de 6,286 evaluados, obtuvo buenos resultados en Español, en Matemáticas sólo un 0.7% y en Ciencias Naturales un 8.7%.



El problema de estas cifras es que son casi las mismas de estudios anteriores, de entre 2016 y 2017, cuando la pandemia ni siquiera empezaba, de manera que el deterioro de la educación pública no es un hecho reciente ni responsabilidad de un solo sector, ni siquiera de un gobierno en particular.



En cuanto a la enseñanza media, las cifras son igualmente lamentables. De 5,900 estudiantes de tercero de secundaria, solo un 24% alcanzó los resultados esperados en Lengua, apenas un 8% en Matemáticas, un 13% en Ciencias Sociales y un 19% en Naturales.



Ante este panorama podríamos afirmar que una cifra dice más que mil palabras, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando se asignó el 4% del PIB a la educación preuniversitaria, se pensaba que todo mejoraría sustancialmente, en lugar de avanzar hacia atrás, como evidentemente sucede.



Fue el 1 de abril de 2014 cuando se firmó el Pacto por la Educación, que involucra a más de 200 organizaciones y expertos que se comprometieron a trabajar por la mejora del sistema, pero en la práctica es letra muerta.



En cuanto a la lectura, difícil será promoverla en las escuelas cuando los maestros no leen y en la mayoría de ellas ni siquiera hay bibliotecas.



Mientras tanto, el prometido y esperado salto en la calidad educativa no ha ocurrido, nuestros estudiantes no aprenden ni progresan, y al parecer tenían razón los que afirmaban que el problema no era la asignación de más recursos, sino cómo debería gestionarse el sistema escolar para educar mejor y preparar para la vida.