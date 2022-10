Desde el 11 de octubre de 2011 se celebra el Día Internacional de la Niña, instituido por la Asamblea General de la ONU para promover los derechos de las niñas y las adolescentes, crear conciencia de sus necesidades vitales y visibilizar los problemas que enfrentan en el mundo.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cita las desigualdades que padecen por ser niñas, los retos respecto a su educación, su bienestar físico y mental y la protección que necesitan para una vida libre de violencia, libre de agresión física, de abuso sexual e incluso de feminicidio.



La Unicef considera llegado el momento de acabar con los estereotipos nocivos, exige garantizar una protección integral para toda la niñez, para evitar no solo que sufran, sino que perpetúen las mismas normas sociales dañinas en su madurez.



Si bien nuestro país puede citar avances, como una ley que prohíbe el matrimonio infantil y algunos esfuerzos para la prevención y la atención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente, persisten demasiadas carencias y limitaciones.



Según datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019, el 20% de las jóvenes tiene su primer hijo antes de los 18 años, ese porcentaje trepa a 34% entre las más vulnerables y a 49% entre las que solo terminan la escuela primaria.



Otro dato preocupante es que el 2% de las jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, una cifra que generalmente oculta situaciones de incesto y de violencia sexual.



El ámbito familiar suele ser el más inseguro para las chicas, porque los violadores siempre están cerca, suelen ser familiares, vecinos o personas de confianza.



No solo en esta fecha, sino cada día, debemos apostar a un futuro libre de todas estas rémoras para las niñas, a que accedan a una formación profesional, a que no las sexualicen desde la infancia, que aprendan a tomar decisiones propias.



Solo así podremos aspirar a una sociedad más justa, donde la diferencia de género no signifique un orden jerárquico superior para los hombres y donde el respeto siente las bases de la aceptación para alcanzar la paz social.