Hanoi, Vietnam. Luego de cuatro años de no visitar este heroico país asiático, como era una costumbre cada año, resultado del acuerdo entre el Partido Comunista de Vietnam y el Movimiento Izquierda Unida, que me honra presidir, hoy me encuentro de nuevo en la tierra del Líder Ho Chi Minh, en la nueva realidad que ha impuesto la pandemia del Covid-19 que desoló a la humanidad.



Encuentro un nuevo Vietnam, donde se puede observar la ruta del desarrollo que bajo las directrices del Partido y el Gobierno, emanadas de su más reciente Congreso, se avanza en los órdenes económicos, sanitario, social, turístico, con los esfuerzos de su visión política y la firmeza característica heredados de sus antecesores.



Vietnam vive un período nuevo desde el proceso de renovación iniciado en 1986, aplicando la teoría y de desarrollo teórico del Partido, bajo tres principios básicos: continuidad, persistir en lo ideológico y combinar la teoría con la práctica. Esto le ha permitido alcanzar un crecimiento del PIB de 2,9% en 2020 al 8,2% al 2022, expresado este incremento en 700 mil millones de dólares de su economía, más alto en comparación con el plan trazado para este período y pese a los impactos del coronavirus. La inversión extranjera directa alcanza unos 21 mil millones de dólares, representando un aumento de 8%. Este crecimiento es uno de los renglones exitosos que demuestran el esfuerzo y trabajo de un país con una economía sostenible relevante en esta región asiática.



Esta visita comprende una agenda de seis días para abarcar un importante programa que, en los dos primeros días, desde nuestra llegada, hemos desarrollado seis actividades iniciando con visita a la provincia Quang Ninh donde se encuentra la Bahía de Ha-Long, maravilla natural de la humanidad e importante punto turístico para el desarrollo de esta pujante provincia. Como consecuencia de la pandemia sufrió una reducción significativa de visitantes, que mermó la cantidad de los diez millones de turistas que recibía antes de la pandemia. No obstante, pudimos notar cómo emerge de ese letargo obligado que afectó a todos los pueblos del mundo, gracias a la dedicación de sus autoridades.



Los esfuerzos que hacen en este sentido fueron ampliamente explicados durante la reunión con dirigentes locales del PCV, encabezados por Nguyen Xuan Ky, destacando que tienen un gran reto con retomar el mercado turístico que tenían antes de la pandemia, para lo cual han hecho bastante trabajo en estos tres años, incluido el planeamiento físico con asesoría de un profesor de España. Es la provincia de mayor desarrollo económico después de Hanoi, la capital, única con frontera marítima y terrestre con China.



Realizamos otra importante visita a la fábrica local de la empresa Viglacera, que tiene trece fábricas en todo Vietnam. Con esta empresa hemos sostenido varias reuniones durante visitas anteriores y sus ejecutivos y técnicos han visitado nuestro país en interés de acceder a nuestro mercado, para lo cual hay pasos de avance, en beneficio de ambos países y pueblos.



Una novedosa visita y recorrido fue a la empresa de fabricación de vehículos eléctricos Vin Fast, en la provincia Hai Phong, donde nos reunimos con su vicepresidente de relaciones internacionales Ong Tran Le, pudiendo recorrer en autobús eléctrico el parque que aloja sus instalaciones en 335 hectáreas. Esta empresa inició su construcción en septiembre de 2019 y la finalizó en un tiempo récord de 21 meses, gracias al apoyo del Partido, en el marco de la articulación público-privada para el desarrollo.



Un acto que no puede faltar para cualquier delegación dominicana que visite Vietnam y que realizamos este lunes 20, fue la ceremonia oficial de colocación de Ofrenda Floral ante el busto del Profesor Juan Bosch, en el Parque La Paz, en Hanoi, inaugurado en agosto de 2018, en reciprocidad para con la Plaza Ho Chi Minh que por gestión nuestra y del Movimiento Izquierda Uunida inauguramos en Santo Domingo en 2013.



Estos dos días de estancia concluyeron con encuentro con la presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad con Vietnam, Sra. Nguyen Phuong Nga, con el Rector de la Academia Política Nacional de Ho Chi Minh, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, compañero Nguyen Xuan Thang, y con el viceministro de Relaciones Exteriores, Sr Ha Kim Ngoc, con quien abordamos relevantes temas de interés que redundarán en profundización de las relaciones diplomáticas que avanzan, cuando ya la República Dominicana tiene su embajada y primer embajador designado en Vietnam, doctor Jaime Francisco Rodríguez.



Al momento de la publicación de este artículo, estamos continuando el referido programa, que comienza hoy con la Ceremonia Oficial de colocación de Ofrenda Floral ante el Mousoleo del Presidente Ho Chi Minh, en la zona histórica del Palacio Presidencial, seguido por conversación oficial y Protocolo de Bienvenida con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PCV, compañero Le Hoai Trung, ceremonia de firma del acuerdo de Cooperación entre el PCV y el MIU para el período 2023-2027, encuentros con directivos del Grupo Petrovietnam. Seremos recibidos por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, compañero Nguyen Phu Trong, lo cual es un honor. Y el PCV nos honrará con la Orden de Amistad, que es la máxima distinción de su renglón, la cual recibiré con mucha humildad.