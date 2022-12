Email it

Guatape, (Colombia).- Tenía información básica sobre cómo la construcción de una hidroeléctrica en esta región cercana a Medellín había detonado un proceso de desarrollo turístico que cambio el perfil de este municipio, de sólo 78 Km cuadrados, reconocido como uno de los pueblos más coloridos de Colombia.

Es una típica comunidad paisa en la que se mezcla la tradición campesina colombiana, la historia y la cultura de la región, que cobra vida en sus calles llenas de visitantes.



En los años ochenta la región vio el gran lago creado por la hidroeléctrica que ocupó parte de sus tierras y pequeñas aldeas, pero ahora disfruta del desarrollo turístico que ha promovido y le ha dado una nueva vida a la zona, a la que llegan cientos de miles de colombianos y extranjeros.



Además de Guatape, su cultura, sus gentes y el lago, está la Piedra del Peñol, uno de los monolitos más conocidos del mundo. Es una masa rocosa con 220 metros de alto, 380 metros de largo y peso aproximado 10 millones de toneladas. A la cima se llega por una escalera de 750 escalones.



Al disfrutar de Guatape, pasear por el lago y ver en su entorno las villas de famosos (Maluma, Balbín, por ejemplo), pensaba en el proyecto hidroeléctrico Las Placetas, cuestionando por mezquindad política disfrazada de un ambientalismo que nunca militó en contra, hasta que el presidente Abinader se propuso concluir la obra iniciada por Leonel Fernández.



Una de las mentiras más repetidas es que no tiene licencia ambiental, pero el Ministerio de Medio Ambiente recibió el estudio de impacto ambiental más completo realizado hasta el momento para un proyecto de su tipo, y aprobó la licencia ambiental en el 2009, que renovó en el 2021 (Licencia DEA No.0150-09).Ese estudio fue elaborado por Environmental Resoruces Mangement Group (ERM), con sede en Londres y oficinas en 40 países, líder mundial en consultorías de servicios relacionados con el medio ambiente.



El voluminoso informe incluye programas de gestión ambiental del medio físico, gestión de los embalses, calidad ambiental, manejo biológico y gestión socioeconómica. Los técnicos que lo conocen lo consideran el estudio impacto ambiental más completo y consistente realizado en el país para un proyecto de su tipo. Está actualizado y ha sido revisado en dos ocasiones por los técnicos de Medioambiente.



También es falso que la Hidroeléctrica Las Placetas, incluye el área del Parque Nacional Armando Bermúdez. En cambio hará un importante aporte al desarrollo de La Sierra, como es el caso de la actividad ecoturística que será llevada a una etapa superior, con importantes inversiones para convertir en balnearios los tradicionales bañaderos y asegurar el flujo continuo y regular de agua en los causes.



La experiencia de Guatape, me confirma el valor agregado que aportará a la región de La Sierra, la hidroeléctrica Las Placetas y su impactante reforma de los balnearios y el potencial turístico e inmobiliario de los tres lagos. Invito a conocer Guatape.