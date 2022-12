Email it

Los políticos que en el Senado aprobaron el mostrenco Proyecto de Ley Electoral y que defienden, apoyan y hasta se matan con cualquiera por la equidad de género, rechazaron la propuesta de igualdad en cantidad de candidaturas que hizo la Junta Central Electoral; o sea, no están de acuerdo con el 50-50, pero de seguro seguirán con un discurso radical defendiendo los derechos de la mujer. Llegará el día cuando se identifique “al vuelo” el discurso hipócrita de algunos políticos, pero quizá falta mucho para que la población rechace al político sinuoso y opaco, al camaleónico, aquél que confía tanto en la mala memoria del pueblo que le promete y no le cumple y que no honra la palabra empeñada ni tampoco acepta las consecuencias de sus actos.