En los últimos días he visitado junto al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Felipe Suberví Hernández, conocido por su gente como Fellito, el parque de esparcimiento que la institución construye en Cristo Rey y que él mismo bautizó como Cristo Park.



Realmente, me impresionó mucho lo que se está haciendo allí, y que muy pronto estará disponible para el disfrute de una comunidad carente de este tipo de espacio libre.



La creación de parques para el entretenimiento son elementos muy importantes para la salud física y mental de los pueblos por el bienestar que generan y, sobre todo, cuando son construidos en lugares donde proliferan bolsones de pobreza, y ambientes conflictivos. Y Cristo Rey es uno de estos barrios que necesitaba ese cambio.



Habitantes consultados sobre el desarrollo de los trabajos me manifestaron lo contentos que están con esta obra que impacta de manera positiva a más de 350,000 personas de los entornos.



También residentes de Arroyo Hondo, La Agustina, La Agustinita y el ensanche La Fe, alaban el proyecto no solo por la construcción del parque como tal, sino por estar levantado sobre una cañada de kilómetro y medio de largo que fue, por décadas, el dolor de cabeza de la gente de Cristo Rey que reclamaban el saneamiento definitivo.



La cañada Tiradentes o cañada del Zoológico, como muchos la conocen, era un foco de contaminación ambiental, utilizada por personas inconscientes para tirar basuras y escombros, y por donde corrían las aguas residuales a cielo abierto.



Los olores que expedía eran tan desagradables y pestilentes que afectaban el buen vivir, pero lo que más preocupaba a la comunidad era que la hondonada era utilizada por vándalos para atracar, violar, fumar e inhalar sustancias prohibidas y tóxicas.



Hoy, el parque es casi una realidad. La cañada fue saneada en su totalidad y sobre ella se construyeron trillos para caminar, montar bicicleta y patinar. Parte de los árboles que había allí fueron protegidos durante la realización de los trabajos, mientras otros fueron plantados con la intención de embellecer y proteger aún más el borde del parque, que se extiende desde la avenida Nicolás de Ovando con avenida del Zoológico y culmina en la Respaldo 42, muy cerca del Parque Zoológico Nacional.



Los comunitarios de Cristo Rey están que “se ríen con la muela de atrás”, como se diría en jerga popular, con esta gran doble obra, porque los espacios públicos no solo mejoran las condiciones medioambientales, sino que contribuyen con el bienestar de las familias, el desarrollo económico de la zona, el turismo, la cultura y el deporte. Según los especialistas de la conducta, las personas que viven cerca de parques se muestran mucho más felices.



Es bueno advertir que este tipo de inversiones debe ser celosamente cuidada y protegida por la comunidad, porque lo más gratificante es disfrutar al aire libre en un ambiente limpio, con el mínimo de ruidos y, sobre todo, seguro.



El involucramiento de la barriada de Cristo Rey es fundamental para que estos espacios de entretenimiento cumplan con su función y no caigan en el abandono.



Así que, como lo anunció Fellito cuando dejó iniciados los trabajos en octubre de 2021, ante la presencia del presidente Luis Abinader, Cristo Rey tiene su Central Park en Cristo Park. ¡Enhorabuena!