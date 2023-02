Email it

La comunidad internacional está integrada por todos los seres humanos que habitan el planeta, y que se encuentran en permanente comunicación. Y para que exista esa comunidad deben darse las comunicaciones entre los pueblos. Se tiende a borrar las diferencias culturales, pero esto no es necesario, mientras todos los individuos y grupos que la integran tengan respeto hacia las diferentes tradiciones religiosas, lenguas, costumbres, y se manifiesten en tratos solidarios.



Es pues un conjunto de sujetos de Derecho Internacional Público, unidos por un objetivo en razón de intereses similares, que han establecido, a través del diálogo y del consentimiento, reglas e instituciones comunes para organizar sus relaciones y mantener dichos acuerdos



La historia de la comunidad internacional tiene sus bases en el tratado de Westfalia, generando tras la firma de los acuerdos de Osnabrück y Münster en 1648, que dieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania y a la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos.



A partir de ese punto se instauró un nuevo orden internacional con las siguientes características: El Estado con una organización política delimitada por fronteras. Ningún Estado debía tener poder sobre otro. Rechazo general a la injerencia en asuntos internos de cada nación. Cada Estado podía adoptar la religión que deseara y además con la Paz de Westfalia se dio inicio a la costumbre diplomática de discutir el futuro de las naciones en asambleas y resolver conflictos por medio de tratados.



Son muchas las organizaciones en las que se agrupa la comunidad internacional para tener carácter sólido y efectivo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la más grande con unos 76 años de fundada. Organización de Estados Americanos (OEA). Fundada en 1948 en Bogotá Colombia. Unión Europea (UE).Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Unión Africana (UA). Organización Mundial del Comercio (OMC). Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras, y tienen como características que todas son universal, descentralizada, compleja, heterogénea, interdependiente y cambiante.



A esa comunidad internacional el gobierno dominicano ha reiterado varias veces para que contribuya en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para el diálogo interno en Haití.



Nuestro país ha mostrado a la comunidad internacional su preocupación por la crisis que desborda el marco constitucional, desatada desde hace tiempo y sobre todo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.



Y ha reafirmado su compromiso con el derecho internacional americano y en particular, con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por nuestro país.



Para terminar nuestro canciller Roberto Álvarez ha expresado que la situación de Haití no es responsabilidad del gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Y dijo que queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana. Y aclara en nombre del gobierno dominicano: el derecho soberano a repatriar o deportar nacionales de otros países.