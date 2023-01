El día Mundial de la Libertad se celebra hoy. Para quien es esclavo, libertad significa dejar de serlo; para quien está encerrado o preso, equivale a salir de su encierro, y para el que no es esclavo ni está preso, pero vive regido por el poder político, la gran mayoría de la humanidad actual, es no vivir bajo un régimen opresivo y represivo.



Expresarse sin censura, transitar sin impedimentos, reunirse sin restricciones y criticar al gobernante sin temor a ser enviado a la cárcel, sin miedo a la tortura o al a muerte.



En lo jurídico, libertad es la facultad de hacer lo que la ley no prohíbe; desde el punto de vista moral es hacer lo que no haga daño a los demás.