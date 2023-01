Email it

Por corrupción, la actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina Cristina Fernández, fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces ordenaron también embargarle más de 84 mil millones de pesos, a ella y otros condenados en la causa. De nuestro lado, Francisco Pagán y otros acusados del caso Antipulpo se declararon culpables y devolvieron dinero sustraído, siendo esto lo más significativo. De poco nos vale que un condenado por corrupción vaya preso si no se recupera el dinero robado al Estado. Es a lo que más debemos apuntar; con el dinero recuperado, incluso no importaría que no reciba cárcel y su condena fuere solo moral.