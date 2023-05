Otras dos preguntas interesantes que -así lo creo- dan fortaleza a mi artículo: ¿Pasará el proyecto de la reelección del presidente Luis Abinader?



¿O se agudizarán los problemas a lo interno del PRM debido a que habrá alarma por las disquisiciones observadas, lo que podría ocasionar serios apuros al mandatario?



Las citadas preguntas deberían encontrar precisas respuestas en las altas instancias del poder… y también las responderían dirigentes altos del oficialista PRM.



Asimismo, -por lo que leemos en los periódicos y vemos en programas de televisión e igualmente en las redes sociales- se emiten opiniones que contrastan con el proyecto reeleccionista.



Lo que sí parece una decisión, que raya en la firmeza, es que Abinader no echará para atrás su aspiración de seguir en el Palacio Nacional.



Y no importa que su gran anhelo de continuar en el poder más allá del 16 de agosto del 24 sea torpedeado por sus adversarios más agudos que hasta llegan a proclamar que “la reelección ya da visos del colapso”.



De igual modo, y por lo que vemos en el panorama electoral, parece que poco a poco, tal vez en corto tiempo, en el país político -y esto se reflejará en la prensa- se le irá dando aquiescencia al criterio que por consenso de los analistas y politólogos será un hecho el oficial lanzamiento de Abinader a una segunda postulación Presidencial.



Recientemente el reputado politólogo Daniel Pou aseguró que “el presidente Luis Abinader no tiene que anunciar ahora su intención de buscar otra oportunidad para repostularse en las elecciones del 2024, porque las evidencias establecen que va tras la búsqueda de otro mandato.



Creo que no tiene que anunciar si va o no, porque todo el mundo sabe y si miras las acciones del Gobierno, es seguro que el Presidente va”.



Sin quitarle crédito a lo expuesto por mi amigo Daniel Pou, no hay que ser analista político para darse cuenta, de manera bien clara, que Abinader está en constantes aprestos reeleccionistas, aunque de manera oficial no haya dicho que se va a candidatear de nuevo.



Lo que también busca el jefe del Estado, con la aplicación de una estrategia que quizás le dé buenos resultados, es mantener en vilo (e incertidumbre) a todo el espectro de la sociedad dominicana.

Abinader tiene el propósito, y lo ha logrado, que los medios de comunicación reseñen con amplia cobertura los actos que como jefe del Estado realiza en todo el territorio nacional.



Actividades que la oposición califica “como parte de su campaña reeleccionista”

Continuará…