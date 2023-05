A cualquier analista político del país -o si usted quiere llámelo politólogo- le resultaría “muy arriesgado” emitir una opinión acabada y sin dar visos de miedo respecto al proyecto reeleccionista del actual presidente de la República.



Por ejemplo, exponer que el intento de Luis Abinader de postularse de nuevo a la jefatura del Estado y permanecer en el poder por el período 2024-2028 podría resultar fallido, “no es tarea fácil”.



Creo que el analista o experto en cuestiones políticas que se atreva a escribir -sin tapujos y basado en sus argumentos normados por un pensamiento independiente-, también estaría inscrito en la llamada “lista negra” que tendrían reservada quienes no aceptan el debate abierto que debe primar en un sistema democrático (con el juego de las ideas) como el que vive nuestra nación.



Al momento de publicar la primera entrega del presente artículo (este viernes, cinco de mayo del 2023), todavía Abinader no había asegurado si se volverá a lanzar en busca de la reelección.



Además, se observa que ningún periodista -ni el más audaz de los reporteros de estos tiempos- ha tenido la iniciativa de preguntarle al mandatario, ¿pero usted definitivamente irá de nuevo como candidato a la presidencia?



Sin embargo, está bien claro -y no es una especulación periodística- que Abinader, aunque no lo haya manifestado públicamente, sí anda por los aprestos reeleccionistas.



La Constitución de la República no le impide que opte por un segundo mandato directo… porque lo que las reglas que marcan la democracia dominicana le dan el derecho de ser otra vez el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Pero, además, diariamente se escucha a los dirigentes de la cúpula del PRM y a casi todos los ministros del Gobierno lanzar sus proclamas reeleccionistas. “Cuatro años más para Abinader”, es la consigna que más suena en todos los rincones del país.



Aunque parezca paradójico, Abinader, contrario a todas esas peroratas políticas a su favor, nada dice al respecto.



El presidente no se refiere al proyecto de la reelección que anda de “boga en boga” en las estructuras perremeístas y en los estamentos del tren gubernamental.



Funcionarios de la envergadura e influencia de José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Jesús “Chu” Vásquez, jefe del poderoso Ministerio de Interior y Policía, y el director general de Aduanas Eduardo Sanz Lovatón, son los principales proclamantes de que Abinader vaya por cuatro años más a la consulta electoral del 2024. Ellos no hacen pausas para que se concrete el cacareado proyecto reeleccionista.

Continuará.