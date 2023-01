Yailin supera favorablemente las complicaciones en su embarazo

Email it

La trapera e influencer dominicana Yailin la más viral evoluciona satisfactoriamente tras presentar serías complicaciones de su embarazo. La esposa del también trapero puertorriqueño Anuel AA se encargó de informar a los fans de lo sucedido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yailin reveló que tuvo que ingresar al hospital tras complicaciones de su embarazo y causó una gran preocupación entre sus miles de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, estas complicaciones no eran nada graves. Asimismo, desmintió los rumores que habían rodado por la web, en dónde afirmaban que había dado a luz de emergencia.

La intérprete de Chivirika expresó que todo se encuentra en buen camino, y que el nacimiento de su bebé será durante el mes de marzo o el mes de abril tal cual como se había planificado.

Por otra parte, la trapera no ha dudado en mostrar lo feliz que está en esta etapa de su vida, y no deja de mencionar a su esposo Anuel, que semanas atrás estuvo en boca de todos después de que se descubrió que estaba dándole likes a unas fotos de su ex novia, la reguetonera colombiana Karol G.

Yailin no puede esperar para conocer a su pequeña bebé, quien incluso será protagonista de un documental que la dominicana y el intérprete de ‘Bebecita’ harán para narrar todo el proceso de embarazo que tuvo la trapera a lo largo de los nueve meses de gestación.