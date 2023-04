El majestuoso retrato de Jesucristo logrado con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta de gran utilidad para distintos ámbitos, entre ellos el artístico, donde el cineasta colombiano Héctor Mario López reveló el posible rostro de Jesucristo.

El productor audiovisual tiene una vasta formación profesional. Se destaca puntualmente por su prolijidad laboral para unir datos precisos con imaginación gráfica. Así, con Inteligencia Artificial (IA) aporta una imagen que cruzó por retratos, pinturas, vitrales y esculturas para lograr esta imagen de Jesucristo.

“Hemos hecho varios estudios. Realizando varias pruebas, con varios de los parámetros de esta tecnología, para recrear rostros, imágenes, imágenes, lugares, acontecimientos. A partir de multitud de datos, aportados alrededor del mundo por diferentes equipos científicos, académicos y creativos, logramos con estas plataformas de inteligencia artificial, procesar una imagen que describe fotografías tan reales, como la obtenida de Jesús”, comenta López al diario El Tiempo.

El proceso, explica, suele ser muy intuitivo, dependiendo del tipo de información y los parámetros que se entregan a los programas de IA.

«En el momento ya existen varias plataformas abiertas al público interesado en estudiar estos aspectos tecnológicos y técnicos. Incluso algunas que hoy son de acceso gratuito. permiten experimentar y explorar estas herramientas. Todas serán indispensables en poco tiempo para quienes trabajamos en este campo», precisa el cineasta.

El trabajo presentado por el colombiano es solo una muestra de varios en el mundo que buscan visualizar a Jesucristo a través de la Inteligencia Artificial.

En 2021, el artista y fotógrafo holandés Bas Uterwijk aplicó inteligencia artificial para crear retratos hiperrealistas de rostros claves de la historia presentados en pinturas o esculturas.

