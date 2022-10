Email it

El cineasta Héctor Valdez y las productoras cinematográficas Bou Group e Ingenio Lateral presentaron en premier el documental “Diáspora”.



La obra trata sobre la formación de la identidad caribeña, los movimientos migratorios y las manifestaciones artísticas y religiosas de las distintas etnias que fueron poblando las islas del Caribe.



Previo a la exhibición, realizada en las salas de cine de Fine Arts Novocentro, Valdez manifestó que “Diáspora” no es sólo un viaje geográfico y cultural, sino además una búsqueda personal que comenzó con su anterior documental, “República del Color”, el cual lo acercó por primera vez a muchos de los elementos que conforman la identidad caribeña.



Añadió que, para la realización de “Diáspora”, partió de la pregunta ¿Qué es ser caribeño?, y la respuesta a esta cuestión lo llevó a hacer un extenso viaje por Senegal, España, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana, lugares donde entrevistó a artistas plásticos, escritores, músicos, historiadores, sociólogos y antropólogos.



Explicó que el rodaje comenzó en 2018 y que tenía planeado exhibir el documental en 2020, pero la pandemia provocó que se pospusiera hasta el presente año. “En ese tiempo de espera, la obra me ha visto crecer, me vio casarme e iniciar el camino de la paternidad”, expresó, agradeciendo la valiosa colaboración de sus socios y productores José Ramón y Vicente Alama, el de su madre y productora ejecutiva Fior Martínez, y el de su esposa y cómplice Begoña Goicochea.



El documental, de una hora de duración, incluye entrevistas a artistas e intelectuales, entre ellos, Julia Alvarez, José Alcántara Almánzar, Carlos Andújar, Rita Indiana, José García Cordero, Ada Balcácer, Orlando Menicucci, Israel Cárdenas, Laura Guzmán, Rey Andújar, Irka Mateo, Xiomara Fortuna y Babacar Mbow.



A la premier de “Diáspora” asistieron empresarios, artistas y personalidades ligadas el mundo del arte y la cultura. El documental se está exhibiendo a partir del 27 de octubre en las salas de cine de Fine Arts Novocentro de Caribbean Cinemas.

Begoña Goicochea de Valdez y Héctor Manuel Valdez. Héctor Manuel Valdez, Mariana Vargas, José Alama y Fior Martínez de Valdez.

Ficha técnica:

Guion y dirección: Héctor Valdez. Producción: Bou Group e Ingenio Lateral. Productores: José Ramón y Vicente Alama, Fior Martínez. Co-guionista: Gilberto Amado. Fotografía: Llano. Edición: Gilberto Amado. Música: Sergio Jiménez.