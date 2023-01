Presentan programa de apadrinamiento para salvar vidas de los animales

Email it

Santo Domingo, RD. – Lorenny Solano, la joven empresaria y comunicadora que dirige la Fundación LASO, presentó oficialmente al país el programa de apadrinamiento recurrente «Guardián de Ángeles», una iniciativa para costear los rescates de animales callejeros que sufren maltrato, abandono o requieren atenciones veterinarias de urgencia.

La dinámica de Guardián de Ángeles es autorizar a la Fundación LASO a través de un formulario a debitar mensualmente la suma con la que el Guardián desea colaborar.

Todo el proceso mantiene un seguimiento personalizado y confidencial para quien desee formar parte de esta causa, además de que recibirá notificaciones constantes de lo que realiza la fundación con los recursos recibidos.

Con este programa, los amantes de los animales o cualquier persona sensible a este tema, podrán convertirse en «guardianes» de perros, gatos y otros animalitos que no pueden adoptar porque no disponen de tiempo o porque comparten su vida con otras mascotas, pero desean aportar para esta noble causa.

«Queremos invitar a todas las personas a convertirse en un guardián para esos angelitos que rescatamos diariamente desde la Fundación LASO y que no tienen quién responda por ellos, ya que, con sus aportes, por mínimo que sea, están ayudando a salvarles la vida», enfatizó Lorenny Solano.

Destacó, que el hecho de apadrinar a estos animales se convierte en un acto de amor y brinda una maravillosa y gratificante experiencia, ya que el guardián podrá ayudar a salvar a cientos de criaturas que necesitan rescate, atenciones veterinarias, alimentación y sobre todo un lugar seguro que garantice sus derechos y les brinde amor.

Explicó, que no importa el monto, lo que importa es la intención de donar y asumirlo con responsabilidad para que se pueda recibir mensualmente.

El proceso para convertirse en un Guardián de Ángeles es el siguiente: