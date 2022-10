El cantautor español Pablo Alborán llegará a Santo Domingo con su Gira de Teatros 2022, los días 25 y 26 de noviembre en el Teatro Nacional.

La Sala Carlos Piantini recibirá de la mano del productor César Suárez Pizano, una de las más aplaudidas giras de artistas de los últimos tiempos.

Muchos piensan que Pablo Alborán es el mejor representante de la canción de amor actualmente.

El artista no solo tiene voz melodiosa, musicalidad y presencia escénica, sino también pasión que demuestra con su talento como compositor.

Canciones suyas como “Recuérdame”, “Vívela”, “Tanto”, “Dónde está el amor”, “Por fin”, “ Te he echado de menos” y “Solamente tú” han engrosado el mundo de las baladas.

Logros de Pablo Alborán

Alborán salió a la palestra pública en el 2010 y al año siguiente ya había sido nominado a los Grammy Latino.

Fue nominado en las categorías de Canción (Solamente tú), Artista Revelación y Álbum Pop Vocal

Masculino.

En 2012 fue también nominado como Álbum Pop Vocal Contemporáneo.

Alborán resultó ganador en los Premios 40 Principales como Mejor Artista y Mejor Canción con “Te he echado de menos”.

En el 2013, Pablo Alborán es nominado nuevamente en los premios Grammy Latinos por Álbum del Año (“Tanto”), Grabación del Año (“Tanto’”) y Álbum Vocal Pop Tradicional (“Tanto”).

Ese año ganó en el Festival de Viña del Mar de Gaviota y Antorcha de Oro.

En el 2016, recibió Premio Goya a Mejor Canción Original por “Palmeras en la nieve”.

Para 2017 y 2018, el cantautor fue ganador en los Premios TV y Novelas como Mejor Tema Musical de Telenovela por “Se puede amar” y “Saturno”, respectivamente.

El año 2020, Pablo Alborán es nuevamente nominado a los Grammy Latinos en la categoría de Grabación del Año y Canción Pop por “Cuando estés aquí”.

En 2021, lo nominan a los Grammy Latinos en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año por “Si hubieras querido” y Álbum Vocal Pop Tradicional por la producción “Vértigo”.

Laboriosidad y entrega

Temas suyos como «Solamente tú» llevan 594 millones de visualizaciones en Youtube.

Pablo Alborán se caracteriza por su laboriosidad siendo una de las figuras musicales más importante de España.

“Más que al trabajo, me he dedicado al aprendizaje constante. Siendo tan joven, he vivido con un miedo constante a defraudar», ha dicho.

«Ahora quiero seguir haciendo las cosas bien, que no se me suba nada a la cabeza, que no se me vaya la pinza”, ha afirmado Pablo Alborán.

El intérprete y creador de “Miedo”, “Perdóname”, “La escalera”, “Pasos de cero”, “Extasis”, “Quién”, “El beso”, “Saturno”, “Prometo”, “Si hubieras querido”, “Cuando estés aquí”, “Tabú”, podrá ser admirado 25 y 26 de noviembre a las 8:30 pm en el Teatro Nacional.

Las boletas ya están a la venta en en Uepa Tickets, CCN Avanza, Supermercados Nacional y Jumbo, además de la Boletería del Teatro Nacional, entre otros.