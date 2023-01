Nueva edición del festival musical “Destrucción masiva” reunirá a 20 bandas

Esta será la edición número 18 del evento que brinda una experiencia de 360 grados a los asistentes con la mejor selección de bandas locales, venta de alimentos artesanales, bebidas, memorabilia de edición limitada (camisetas,, gorras, stickers, entre otros) con el objetivo de que los asistentes disfruten en grande del arte.

El festival se celebrará este sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, en Escenario 360, ubicado en la plaza comercial Galería 360 de la avenida John F. Kennedy.

En esta ocasión, las bandas participantes (enumeradas en orden alfabético) serán: Aipeiron, Altherëgo, Antes del agua, Black Water, Cälux, Concón Quemao, Dharma, El Hombrecito, From the basement, Guillelmo del Tuete, JLS, Karil, Lux Tenebrix, Múcaro, Out of hand (directamente desde Puerto Rico.), Pranam, Santuario, Séptimo Invitado, Tierra de Negro y Vic Contreras.

Desde sus inicios, el festival ha tenido sus puertas abiertas para que todo el talento de la escena alternativa, ya sean establecido o emergente, utilice esta plataforma para exponer su arte al mayor número de personas posible, y muestra de ello es que con esta edición se habrán presentado en ese escenario más de 100 bandas nacionales e internacionales.

Las boletas para “Destrucción masiva” están a la venta en tix.do