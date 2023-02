Miss Colombia habló del fraude de la noche final del Miss Universo 2022

Email it

María Fernanda Aristizabal, Miss Colombia en el Miss Universo 2022, habló sobre la decisión del jurado de coronar a su compañera estadounidense R’Bonney Gabriel como la nueva soberana de la belleza universal.

Cuando la cuestionaron sobre qué pensaba sobre el resultado que coronó a la estadounidense, la colombiana se lavó las manos acerca del asunto. «Año tras año siempre se dice que hay fraude. Yo la verdad no sé nada de eso. No puedo hablar sobre ese punto porque no tengo pruebas», comentó.

En lo que no se mantuvo al margen la Miss Colombia fue en confesar quien era su candidata favorita para quedarse con el título, pese a que ella también era una de las favoritas para obtener ese puesto sólo logró figurar en el top 16.

“Le hubiera dado la corona a República Dominicana, la pude conocer muy de cerca y en realidad siento que es una mujer maravillosa. O a Venezuela, que quedó de virreina, también pudo haberse coronado como Miss Universo”, indicó la también Señorita Colombia 2019-2020.

En qué anda la Miss Colombia

En cuanto a su vida personal, Aristizabal comentó que está en planes de boda con su novio Daniel Arango, con quien a través de sus redes sociales constantemente muestra lo bonito de su relación. Además, aprovechó de agradecer su compañía durante toda su preparación y su participación en el reconocido templete de belleza.

“Mi novio estuvo allí acompañándome, y mi hermana, mis tíos, mis amigos y dos mejores amigas también estuvieron apoyándome. Sentí esa fuerza de los más cercanos y de un país entero que me brindó su amor” finalizó.

María Fernanda Aristizabal es conocida en su país por haber ganado el Señorita Colombia 2019-20, al terminar su período de reina inició las conversaciones con la organización del Miss Universe Colombia encabezada por Natalie Ackermann, lo que le dio el pase para el certamen y la decisión fue anunciada el 6 de abril de 2022.