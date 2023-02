Email it

Durante un conversatorio muy ameno y diferente, el periodista Luis Beiro presentó su poemario “Saturno reina en todas partes”.



En la puesta en circulación del libro en el salón octagonal AO-1 Edificio B-1 del Campus Santo Domingo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a Beiro lo acompañaron en el conversatorio las periodistas Natalí Faxas, Daniela Pujols, Indhira Suero y Yanibel Luna , quienes entre preguntas al escritor y música, hicieron que el encuentro fuera muy dinámico.



Beiro habló de su experiencia como escritor, su inspiración en el amor y poemas dedicados a Ucrania y a su natal Cuba. Periodistas, escritores, familiares y amigos que estaban presentes agradecieron a Luis Beiro por las enseñanzas y por ser el propulsor del programa “Periodista por un Año” del Listín Diario, del cual han salido alrededor de 250 periodistas que ocupan posicionados en importantes medios del país.



“Saturno reina en todas partes”, de 90 páginas fue impreso en los talleres de Editora Búho con infografía y portada de Kharla Ceballos (Santo Domingo, 2000), egresada de Tecnología Multimedia en el ITLA, mezzosoprano e integrante del coro de música clásica de Bellas Artes.



Luis Beiro Álvarez (La Habana, 1950), además de Editor de Ventana es licenciado en Derecho (1975) por la Universidad de La Habana. Lleva 47 años en el ejercicio del periodismo y la literatura. Ha merecido los premios “Caonabo de Oro” (2000) y al Mérito Periodístico (Acroarte, 2020).



Raíces con cuerpo de mujer, poema de la obra



A cambio de la muerte reclamo tu belleza.



Cada día, mujer, me descompongo; hago míos tus silencios y exploro tus tragedias, debes dejarme como soy, permíteme acampar a cielo abierto.



A cambio haré que me reinventes, pero siempre con mi propia manera de entender.



No olvides hadas ni milagros; advierte el trauma, el día a día, el detalle repetido que asesina la indócil manera de olvidarme.