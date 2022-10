Como tradición, cada 31 de ocubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, fecha que invita a reflexionar sobre nuestra economía

El disponer de dinero ahorrado ha permitido que muchas personas puedan lograr metas a corto, mediano o largo plazo. Además, el dinero que se ahorra sirve para cualquier imprevisto que se presente.



Sin embargo, es común toparse con personas que dicen: “Lo que gano no me da para ahorrar”; o “gasto más de lo que gano”, con lo que aseguran se les dificulta dar este paso tan importante que los prepara para el futuro. Ante esto, los expertos siempre sugieren recortar gastos y ahorrar como mínimo un 10 % de nuestros ingresos.



Un método famoso para ahorrar



Aunque los amantes de los ahorros conocen diversos métodos exitosos como el 50/30/20, aún hay quienes están a la espera de encontrar alguna fórmula que los ayude con sus finanzas.



Por ejemplo, la regla 50/30/20 es fácil de ejecutar según quienes la aplican, ya que consiste en dividir los ingresos mensuales. Este presupuesto se trabaja de la siguiente manera:



Con el 50 % deben cubrirse las necesidades primarias. En esta parte entran los pagos fijos como los alimentos, pago de alquiler de vivienda, carro, hipotecas, la luz, el agua, el cable, tarifa telefónica etc. Así como el pago de escolaridad en caso de estar estudiando o tener hijos que lo hagan, y la indumentaria.



El 30 % de los ingresos mensuales es para gastos del día a día o puntuales que son prescindibles, pero que aumentan mucho la calidad de vida. Dentro de esta categoría se incluyen todas las actividades de ocio como ir al cine, salir a cenar algunos días fuera de casa o hacer un viaje por vacaciones. Mientras que el 20 % restante recomiendan destinarlo a objetivos de ahorro o a amortizar las deudas que tienes pendientes.



Cada vez son más las personas que acogen este método, no sólo porque quieren ahorrar para el futuro, sino también porque añoran llevar un control mensual de lo que gastan sin que la contabilidad se convierta en una tortura.



Origen de esta regla



La regla 50/30/20 tiene su origen en el libro “Todo lo que vales: el plan de dinero definitivo para toda la vida”, publicado en 2006 por Elizabeth Warren, experta en insolvencia de la Universidad de Harvard y su hija, Amelia Warren Tyagi.

Propósito

Con la regla del 50/30/20, además de ahorrar se busca controlar las finanzas.

Popular

Este método de ahorro fue popularizado en el 2006 por la estadounidense Elizabeth Warren.