Pastor evangélico dice que los tiktokeros van a ir al infierno

En Bolivia, un pastor evangélico durante su predica, arremetió ferozmente contra los influencers de TikTok. El hombre en el medio del culto dijo, entre otras cosas, que los creadores de contenido terminarán en el infierno, generando el repudio en las redes sociales.

“Todos los tiktokeros se van a ir al infierno”, aseveró el pastor evangélico desde su púlpito en referencia a la red social china basada en videos cortos que suelen convertirse en tendencias virales.

Irónicamente, la misma plataforma china hizo que el sermón del pastor se viralizara. De manera impensada y eufóricamente, el hombre comenzó a enojarse diciendo que “parece que ahora todos se han vuelto tiktokeros”.

El culto fue el escenario elegido por el pastor para descargar su ira contra la red social. “No quiero ver también a los ministerios de alabanza subiendo a sus tiktokeros”, dijo. “Hacen mímicas, ¡hijo del diablo!, ¡arrepiéntete, tiktokera, tiktokero!, Cristo viene pronto”, gritó frente al micrófono.

Presa de un ataque de furia siguió refiriéndose al tema: “Aprendan hermanos, no se van a ir al cielo. Aquí venimos a servir a Cristo”, repetía mientras los fieles lo escuchaban atentamente y, en algunos pasajes de su discurso, incluso se los escuchaba reir.

Incluso el pastor, insistente con el tema, agregó que los ‘noveleros’, ‘pornografistas’ y ‘tiktokeros’ no irán al cielo si no se arrepienten. Y, para terminar, desafió e invitó a irse a todos los que no estaban de acuerdo con su opinión y se quejaban de que en otras iglesias TikTok no estaba mal visto. “Vayan a esa Iglesia a servir, pero aquí venimos a servir a Cristo no al deseo de tu carne. La biblia dice no imites las cosas del mundo, imita las cosas de Dios”, cerró.