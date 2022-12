La institución cultural no solo proyecta la obra del artista Oscar Abreu, sino también busca darles un espacio a artistas nacionales e internacionales

El Museo Abreu es un ambicioso proyecto cultural que sirve como plataforma para la promoción del arte dominicano y latinoamericano, además de que ofrece un amplio programa de formación referente a la cultura, el arte y la sociedad dominicana.



Este centro cultural fue pensado y soñado por su fundador y director, el artista Oscar Abreu inclinado hacia el impulso de un patrimonio artístico y de gran repunte para el turismo cultural del país.



Asimismo, le abre las puertas a las nuevas generaciones de artistas, al tiempo de generar las condiciones para que se produzca el diálogo, análisis e investigación en materia cultural.



Para esta ocasión, hablamos con Oscar Abreu sobre cómo surge la idea, las características del edificio, qué estrategias se llevan a cabo para difundir sus colecciones y la de los artistas invitados, así como los próximos proyectos a ejecutar.



En ese sentido, Abreu explicó que para crear el museo se realizó un estudio de mercado donde se pudo observar que “sin lugar a dudas, Punta Cana es la ventana de lo que es la República Dominicana”.



Según el artista, este centro cultural es un marco de referencia para proyectar no solo su obra hasta el exterior, sino también darle un espacio a artista nacionales e internacionales, y consideró que “que mejor espacio que en Punta Cana, un lugar, que de hecho se conoce más en los circuitos internacionales”.



Oscar Abreu, quien desde 1994 bautizó su estilo como “Psico-Expresionismo”, señaló que la puesta en vigencia del museo en uno de los polos turísticos más importantes de la República Dominicana, además de legitimar su producción visual, pretende posicionar el arte criollo y desarrollar el turismo cultural”.



De acuerdo a Abreu, el 63% del turismo que entra al país es por Punta Cana, es por eso que su objetivo es presentarle no solo a los visitantes, sino también al pueblo dominicano lo que es el arte.



Este espacio cultural recoge todo el trabajo que durante años ha realizado el artista, así como por objetos y herramientas que ha utilizado a través de los años para la producción de sus pinturas, esculturas, instalaciones, así como otros elementos que permitieron comprender su proceso creativo y su evolución.



También, se presenta la nueva edición del libro monográfico titulado Óscar Abreu, Memoria del Psico-expresionismo, un proyecto de investigación biográfico-testimonial y de análisis crítico, estético, estilístico y conceptual, en el cual el lector descubrirá la “impactante” y “conmovedora” historia personal, procesos creativos y evolución del pintor, escultor y dibujante.



“Es para mí un gran honor consolidar un espacio que constituye un esfuerzo que durante un cuarto de siglo he venido realizando a favor de la cultura y el arte”, expresó Abreu, y manifestó que este espacio cultural creará una sensación de más respeto por la plástica criolla. Asimismo, indicó que anhela contar “nuestra historia y, al mismo tiempo, concederle una oportunidad a los jóvenes talentos para acercarse a una institución que aspira a tener gran alcance”.

La muestra que exhibe el museo consta de un conjunto de obras inéditas y otras que se han incluido en 38 exposiciones individuales a nivel nacional e internacional. En el marco de la apertura, el artista pintó en vivo en la terraza del museo. Parte de las obras del Museo Abreu.

Sus espacios



El Museo Abreu es una estructura realizada con paredes de hasta 4 metros de altura, en las cuales se exiben obras que promueven el arte dominicano y latinoamericano.



El primer nivel es una sala de eventos, donde se exponen artistas nacionales e internacionales, “porque ahora toca la primera fase que es promover el espacio, crear un currículo y eso se hace con la realización de importantes eventos”. Además, el museo presenta una retrospectiva de los últimos 25 años de Abreu, en la que se muestra un conjunto de obras inéditas y otras que se han incluido en 38 exposiciones individuales a nivel nacional e internacional.



“Mi obra es un simple homenaje a la esencia humana”, precisó Oscar Abreu, quien consideró que quienes visiten el museo verán las creaciones de arte que denuncian el dolor, el sufrimiento y la violencia provocada por las guerras mundiales y civiles, los genocidios, las dictaduras, las torturas y el abuso de poder, entre otros aspectos.



Proyectos



Según explicó el artista, contempla crear tres fases, pues todavía están en una primera etapa. En las demás, se construyen un salón para eventos, un espacio donde se puedan impartir talleres, simposios, diplomados, entre otros cursos con la finalidad de empujar a fortalecer la propuesta artística, no solamente de su obra, sino del arte en sentido general.



“Como algo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera, es que siempre he estado haciendo exhibiciones de numerosos artistas, entre estos están Guillo Pérez, Cándido Bidó, Alberto Ulloa, Jesús Desangles, Freddy Javier, entre muchos otros. O sea me he pasado mi vida promoviendo lo que es el arte dominicano”, manifestó Oscar Abreu.



El artista recordó que en marzo de este año 2022, se hizo una exhibición con 14 artistas de manera simultánea, cada uno tenía su espacio y se le dio la oportunidad de que decidiera cómo presentar sus pinturas o esculturas, ya que fue una exhibición variada de obras, esculturas, entre otros trabajos.



Oscar Abreu informó que el centro cultural tiene en agenda traer una exposición de Fernando Botero, lo que a su entender colocará al museo y a la República Dominicana en el mapa mundial, por considerarse de una exposición de esta naturaleza y magnitud. Asimismo, agregó que para tales fines, dicho proyecto lo está cuadrando con la familia Nader y se siente muy entusiasmado de que se pueda traer esa muestra al país.

Trabajos actuales

En la actualidad, el artista se encuentra desarrollando esculturas de 4 y 5 metros de alto, de hecho trabaja doce piezas al mismo tiempo. De acuerdo con su explicación, son “cabezas monumentales, precisamente fue un consejo que me dio el mismo Fernando Botero de que las cosas hay que hacerlas en grande y estamos haciendo incluso hasta de tres metros de ancho, parecida a esa misma que hago, pero en escultura. Son piezas realmente bastante amplias y la idea es recorrer primero pequeños espacios con ellas”. El artista quiere llevar esa colección a 100 obras, porque su deseo es poder presentarlas en toda la ciudad, no solamente en un parque, sino distribuirlas por todas partes.