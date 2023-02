Email it

Desde el 18 de marzo de 2022 a la fecha, hemos venido siguiendo de manera sistemática la vida y obra del artista visual dominicano Iván Tovar. Se ha trazado una línea de tiempo que permite conocer a grandes rasgos los aportes de este genial creador. No obstante, hay que tener en cuenta que todo el material compartido es solo un esbozo dentro del gran universo artístico que nos legó el artista. No desmayaremos en la búsqueda, por el contrario, ahora inicia un nuevo capítulo de revisión y validación de lo que hemos venido apuntando.



Es mucho lo que nos queda por explorar, estudiar y analizar. Sus obras son por sí mismas fuente primaria para comprender su universo existencial y la riqueza técnica de sus trabajos. Se tomaba horas, días y meses en la creación de un óleo. Todo estaba debidamente estructurado en su interior. Hacer salir el conjunto era difícil, pero una vez fuera, todo se iba hilvanando armónicamente.



Entre las últimas exposiciones del artista se encuentra: “Antológica Tovar” (2014), presentada en la Fundación Eugenio Granell en Santiago de Compostela en España, a la cual le acompañó un documental sobre la vida del artista producido por Paco López-Barxas con el apoyo del Grupo Rizek.



En el 2017, la obra de Tovar regresó a España, primero con la muestra “Geometría de lo insondable” exhibida en la Galería Luisa Pita y la presentación de la serigrafía Alphabet Tovar” en la Fundación Eugenio Granell en Santiago de Compostela respectivamente. Y, en 2019, la Galería David Bardía de Madrid acogió la muestra “El Universo surreal de Iván Tovar”, cerrando ese año con “La Poética del Gesto” presentada en la Galería Lucy García en Santo Domingo.



De manera colectiva, la obra de Tovar se insertó en varias exposiciones coordinadas por la Galerie 1900-2000 de París, como es el caso de la participación de su obra en Art Basel Miami en 2001. Asimismo, el registro de sus piezas en la propuesta “Collages – Décollages – Recollages » (2016) ; “Imagerie Surrealiste des Ameriques”, (2017) y “Mix and Math. Artsy,(2020).