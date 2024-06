Una de las bondades del arte es que permite a los creadores explorar en los procesos identitarios, asumir posturas y generar un compromiso social a través de sus obras. Recientemnete, celebramos la instalación de la escultura “Centinela” ubicada en la entrada de la provincia La Vega, la cual deviene un proyecto de arte público monumental creado por el artista visual dominicano Raúl Morilla.



Conocimos al artista a través de su obra durante una visita a la Bienal de La Habana en 2015, donde nos sorprendió encontrarnos con una instalación de Morilla en Cuba que exaltaba los procesos identitarios combinando lo tradicional con lo tecnológico en un momento en que las nuevas tecnologías todavía no habían estado tan inmersas en los procesos creativos, sobre todo en Cuba donde este tema ha sido históricamente restringido.



Una de mis compañeras de la carrera de Historia del Arte que trabajaba en el Centro Wifredo Lam, me alertó de la presencia de un artista dominicano en la bienal, no podía dejar de ver su trabajo en un entorno tan significativo para mí como Cuba. Desde aquel encuentro inspirador, que ocurrió de manera fortuita durante una madrugada previa a un vuelo, porque debía regresar a Santo Domingo, me aferré a la idea de conocer a Raúl Morilla, quien tuvo una participación destacada en la Bienal de La Habana, lo cual subraya su relevancia y talento.



Todo lo anterior me reafirma que los procesos de búsqueda y experimentación son una constante y que la obra de este genial artista que se ha convertido en un referente desde sus primeras creaciones, le ha merecido penetrar en el escenario internacional con éxito. Como ente aglutinador, siempre está rodeado de otros talentos, porque donde logra insertarse, abre las puertas al arte dominicano.



La muestra “Centinela”, inaugurada el pasado 7 de junio en la ciudad de Nueva York no es la excepción, allí Morilla presenta su obra conjuntamente con las de otros creadores como Inés Tolentino, Omar Tirado, Javier Barreiro, Roberto González, Menchacas.Studio-Mexi y Jewelry Designer, Efraim Cruz y Roxana Iglesias. Continuará.