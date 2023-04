Anuel reconoce paternidad y confirma su hija con Melissa Vallecilla

Anuel AA finalmente confirmó la paternidad de su primera hija. Tras meses de rumores, Emmanuel Gazmey, nombre real del rapero, rompió el silencio y corroboró lo que hasta las pruebas de ADN ya daban por hecho. El músico boricua afirmó ante sus seguidores que reconoce a su hija con Melissa Vallecilla.

El intérprete de Más rica que ayer, publicó un post en compañía de su hijo, Pablo, donde el mensaje junto a la foto, se encargó de causar revuelo en las redes y los internautas. «@pabloanuelgaz siiiiiii tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día».

Fue en esa misma publicación y tras las incesantes interrogantes de los seguidores, que Anuel habló con más detalle de la paternidad de la niña. Un tema del que negaba rotundamente, hasta ahora.

«No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nuncaaaaaa, no importan las circunstancias de como pasó todo… Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hijaaaa y la amo sin haberla visto aun, más aun desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor q conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía q estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo q paso en realidad y si salió que es mía, pues es mía!!!!!!!», comenzó diciendo en un largo mensaje el ex de Yailin La Más Viral.

La «noche de aventura» de Anuel AA

El artista urbano continuó sus palabras. «Yo soy un hombre!!!!!!!. Yo respetaba y respeto a mi ex pareja por la forma negativa con tanta maldad en la que ________ salió diciendo q estuvo conmigo 8-9-10 meses en una relación cuando yo nama la vi 4 o 5 horas. No opiné nada hasta q dije q era una mentirosa en el live porque solo fue una noche de sexo como aventura y Wisin y Yandel jjajaja».

Este comentario es parte del texto dejado por Anuel. Allí sostiene su versión de que solo fue una «noche de aventura» con la madre de su primera hija.

Melissa Vallecilla, de 29 años, quien aseguró en más de una ocasión ser la expareja del cantante, se convirtió en mamá en junio de 2022 de Gianella Gazmey Vallecilla. Hasta el momento el famoso cantante negaba la paternidad de la niña.