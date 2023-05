Debuta en el país este sábado 20 de mayo, a las 8:30 pm en el Teatro Nacional, con la gira “Placeres y pecados”

Dice Joaquín Sabina que Vanesa Martin no tiene canciones malas. Han cantado a dúo “A la sombra de un león”. Pero ella insiste en que “Joaquín Sabina me tiene mucho cariño. Y en sus palabras no está toda la verdad”. Admite, eso sí, que salir de gira juntos “sería un regalo y un sueño; ojalá que se pueda dar. ¡Fantaseamos alguna vez los dos con hacerlo!”.



Este sábado la cantautora española será dueña y señora del escenario de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional que cumple 50 años. Y lo hará producida localmente por César Suárez Pizano.



Hace unos 17 años reside en Madrid, “pero vivo a caballo, cada vez más,entre Madrid y Málaga”.



Para la propia artista, Vanessa Martin es lo vulnerable que la lógica de la vida le permite. Y es “tan vulnerable como fuerte a partes iguales. Una verdad no se sostiene sin su contraria, y la fortaleza no se sostiene sin vulnerabilidad”.



Inmune es una canción desgarradora, bella, muy personal. La produjo un adiós a un amor. Ahora, asegura “soy una ciudadana feliz, y no tengoningún trauma con nada. Lo que pasa es que a la vida hay que escribirle tal cual venga. No necesariamente todo lo que escribo habla de mí; pero sí que cuando le meto mi experiencia o mi manera de ver esa historia, lleva una intensidad que creo que también es necesaria para las canciones”. Y vuelve: “Eso se nota y es necesario para que realmente alguien conecte con eso”.



“Si me dieras a elegir, que no tengo porqué elegir; pero si me dieras a elegir entre el rock y el pop, me quedo con el rock, sin dudas”.



¿Quiénes la hacen tener los pies en la tierra? “Pues la familia que me ha educado, mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Mi familia de verdad que es increíble. Tengo mucha suerte por haber nacido ahí. Mi madre y mi padre son un equipo increíble. Mi madre es una mujer muy visceral, muy luchadora y muy fuerte y en mi casa es matriarcado lo que hay. Pero los dos tienen mucha conciencia, mucho arraigo, mucha tierra”, explica.



En esa casa “siempre se ha escuchado mucha música en español, flamenco, copla, Sabina, Serrat, Ana Belén, Maritrini, Cecilia”. Pero Vanesa se puede “mover entre Lola Flores, Rocío Jurado, Sabina Serrat, Ana Belén, Luz Casal, Raphael, Niña Pastori, Camarón por supuesto”.



“El año que viene será la primera vez que no sale un disco mío cada dos años. canciones hay. Es la primera vez que no me estoy programando nada; estoy dejándome llevar por absolutamente todo lo que la vida me depare”.

Creación

“Si no estás con todos los sentidos abiertos, puedes crear; pero puedes caer en el error de repetirte a ti mismo y eso es lo más aburrido que hay”.