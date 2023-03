La puesta en escena de “La Fiesta del Chivo”, obra original de mario Vargas Llosa, llega al país de la mano de la productora Dunia de Windt, quien conversa con elCaribe.



¿Lo de Abril es porque esa era la fecha libre en el teatro, o por qué es el mes más cruel, como decía T. S. Elliot?

Sencillamente eran las únicas semanas libres que pude conseguir en el teatro este año. Todas las fechas están llenas. ¡Increíble!



¿Por qué te decidiste por esta obra?

Leí el libro hace muchos años, luego la película y el año pasado tuve la oportunidad de ver la adaptación para teatro de la novela en Madrid y me encantó el texto adaptado, mucho más que la propia película. Entonces cuando salí del teatro pensé: “La Fiesta del Chivo” versión teatro nunca se ha hecho en el país, por qué no hacerla. Es una historia nuestra y sería un reto interesante poder hacer nuestra versión obviamente apegada al texto ya adaptado. Al otro día conocí a Natalio Grueso, guionista responsable de la adaptación, conversé con él y luego me puse en contacto para los derechos con la agencia literaria de Don Mario Vargas Llosa, en Barcelona, quienes debían informar a él sobre mis pretensiones de producir esa obra en Santo Domingo y dar su autorización, visto bueno y firma.



¿Eres consciente de que puedes tener detractores por razones extra literarias?

Sí, soy consciente. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el libro y olvidan que aunque es una novela basada en una parte importante de nuestra historia, como fue la dictadura Trujillista, está impregnada de ficción. También hay personas que son trujillistas a carta cabal y no les gusta que se despotrique contra el tirano, pero este tipo de obras deben suceder para no olvidar nuestro terrible pasado y el monstruo de personaje que fue Trujillo y su entorno más cercano.



¿Qué es lo más complicado de poner obras como esta?

Lo primero, no sabes qué precio te dirán a pagar por los derechos. Luego, como es un montaje basado en nuestra historia, encontrar los actores que yo creo idóneos resultó ser un poco engorroso. Me gusta elegir mis actores y hacer consenso con el director para que él esté también de acuerdo. Tercero, lo más tedioso es encontrar el apoyo económico necesario no solo para esta obra, sino en mi caso, para todas las que he producido.



¿Cuentas con patrocinios?

Sí, pero aún estamos buscando más apoyo, nada fácil y eso que esta vez estamos presentando algo nuestro. Historia nuestra y aun así es complicado. Muy complicado.

¿Te gusta ser controversial?

No, no me considero así, aunque algunos piensen que sí lo soy. Todas las producciones teatrales que he realizado tienen una fuerte carga emocional, son duras y reales en sus mensajes, muestran las miserias y bondades del ser humano y eso me fascina. Ese es el teatro que me apasiona, montajes que dejen un mensaje y que el público pueda pasarlo bien a pesar de la crudeza del texto. En este caso “La Fiesta del Chivo” no será la excepción de lo que hemos realizado desde hace varios años.