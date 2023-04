El autor de la internacionalmente conocida “Por amor” cumplió este lunes 92 años de vida

El maestro Rafael Solano cumplió este lunes 10 de abril 92 años. Gran parte de esos años dedicados a la música.



Sus aportes al desarrollo de la música dominicana son tan importantes como el haber sido uno de los principales impulsores de la canción y del merengue de nuestro país.



El guitarrista Edilio Paredes le atribuyó en una entrevista para el programa Confabulaciones -por prejuicios que entonces tenía el maestro- ser el que le puso nombre a la bachata. Hasta en eso ha sido grande Rafael Solano.



Ha sido diplomático, jovial, conversador, amable. Ha sabido alzar la voz cuando de defender su música y su creación se trata, ante campañas que con encono y perversidad han querido desvirtuar la verdad.

Conversó con elCaribe por Whatssap. Con prestancia juvenil contestó por la misma vía.



P. ¿Qué ha significado para usted la creación musical. ¿Sigue componiendo? Ha existido algún momento en que ha sentido aquello de que “el arroyito se secó?”

R. La composición musical siempre está en mi ser completo; vivo silbando, cantando y tocando. Aunque, como todos sabemos, se ha tornado en un gusto diferente entre las masas, nuevas inclinaciones en lo que se llama apreciación. Pero buen, solo hay que callar, y observar!



P. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? ¿Se ha sentido reconocido por su pueblo?

R. No dejo de sentirme sorprendido desde del principio, siempre pensé que esas canciones solo se compartían con un grupo de personas, las de aquella época. ¡Pero ya veo que el asunto va para lejos!



P. ¿Cuál ha sido su mayor preocupación dentro de la música dominicana?

R. -No he sentido nunca preocupación. Realmente lo que me causa sorpresa es ver el apoyo que les dan las grandes multitudes a los grupos que solo aportan canciones plenas de vulgaridad en sus letras, así como una insoportable repetición en las frases musicales, ¡con la voz del cantante solo hablando!



P. El horizonte algunos no lo vemos tan promisorio para la buena música, sobre todo porque cada vez más nos sentimos arropados por la mediocridad, el facilismo, la indecencia y el mal gusto. ¿Qué piensa usted que debería hacer el Estado para salvar la situación?

R. Veo en su pregunta una buena parte de mi comentario anterior. pero en cuanto a la participación del Estado, comprendo que no sería un asunto de imposiciones con la llamada popularidad, ya que ello incluye el factor político. No tengo una acertada idea sobre ese tema, cuando se trata de re-elecciones. ¡Espero me comprendas!



P. A los 92 años de edad ¿cómo se miran los 100 años?

R. Tengo la mirada en alto, pensando en lo que haría si esa dorada fecha yo pudiera alcanzarla. ¡Eso es todo!

Rafael Leonidas Solano Sánchez

Nacido en Puerto Plata, el 10 de abril de 1931, a los 11 años era considerado como un niño prodigio y presentado en las funciones teatrales de su pueblo. Violinista, chelista, tocador de armonio en la iglesia parroquial, pronto se dedicó al piano. En 1950 se trasladó a la capital y entró en el Conservatorio Nacional de Música. Es autor de más de un centenar de composiciones de diversos géneros que abarcan las de corte romántico, folklóricas, corales y religiosas, además de merengue. Su canción Por amor ha sido la canción dominicana traducida a varios idiomas e interpretada por cantantes como Niní Cáffaro, Marco Antonio Muñiz, Jon Secada, el Mariachi Vargas, Vikki Carr y Plácido Domingo, entre otros.

