Fue una fiesta llena de éxitos musicales, con invitados y un entusiasmo desbordante por parte del público

Lo de la celebración de los 35 años de la Cocoband pudiera decirse que fue un toque de gracia con la historia musical de la República Dominicana.



No se puede escribir la historia de la música popular caribeña sin esta agrupación musical.



Unos 45 temas fueron parte de esta celebración realizada en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en un espectáculo que comenzó un poco tarde, pero que terminó a la 1:30 de la madrugada.



A la entrada, en el lobby de La Fiesta, había una memorabilia extensa de los años de oro de la Cocoband. Vestuario, discos, recortes de periódicos en libros, artefactos, equipos.



Los cocotuces demostraron pertenecer a una especie de cofradía, con su sistema de señas, terminología e himnos.



Edilenia Tactuk fue la encargada de la puesta en escena, que incluyó cuerpo de baile, videos en pantallas led, la participación de los invitados y el orden del espectáculo.



Si algo tuvo flojo el show fue realmente el momento al abrirse el telón, con las bailarinas en proscenio tratando de decir algo que no lograron, en relación con el tiempo y la tecnología. Pero eso fue muy rápido. Sobraba. Después se abrió el telón. Hubo un largo opening musical de la orquesta hasta que salió Pochy cantando Yo tengo una flaca. Entonces el espectáculo comenzó a tener vida propia. Después vinieron Diabla, El domingo, Chupa tú, La peleona, La sopa, Los lunes.



Un momento que yo esperaba hacia el final del espectáculo era el de Pa los coquitos. Que ocurrió en el cierre del primer segmento. Ese simpático tema hizo subir el termómetro aun más al show.



Luego siguió Pal cacú, El chisme, La faldita, primero por Pavel Núñez, invitado sorpresa, quien en su estilo regaló par de estrofas, guitarra en ristre. Pero al reclamo de Pochy -broma de por medio porque todo estaba preparado- lo hizo con la orquesta y con Pochy, en tiempo de merengue.



Otro invitado con anécdota y champola de saxos fue Crispín Fernández en El boche. Quien contó por video la experiencia con la grabación.



Mariano Aljadaqui -una gran voz, que admira, a decir de Pochy- hizo Con panties negros.



Luego Pochy siguió con La seca, La Cocoband. Hasta que apareció en escena Kinito Méndez, que no podía faltar. Hijo él mismo de la Cocoband. Hizo un popurrí que incluyó Bombillos, Manito, Happy, Línea, Rico, Mi batecito.



Y luego No me quería nada, cantada con Kinito y Bobby Rafael, quien se encuentra en silla de ruedas. Y para hacerle el coro, se sentaron a una mesa de las que se usan para el dominó, a un costado del escenario.



Junto a Henry García y Raffy Díaz, Pochy cantó Salsa con coco, talmbién junto a Chiquito Timbal y Manuel Frías. Después Pochy propuso Bala bala, Los hombres feos. Y habló del merengue más hermoso de todos. Llamó a Ramón Orlando al piano de cola para interpretar Te quiero, te quiero, cantada por Henry García, quien era parte del coro.



El espectáculo continuó con un video donde presentó a la Orquesta Aragón y a Johnny Pacheco. Entonces cantó Los pantalones, La compota, Llora, llora; y El hombre llegó parao.



Domingo Bautista y Michael Miguel hablaron de la época en que se pegó la Cocoband, y sus contornos.



Siguieron Ay, pero qué calor; Ya se me olvidó tu nombre (aquí hizo gala del rubateo); Las mujeres buenas; donde se refirió a su señora madre presente en el público, y a su esposa y la familia. Después cantó No está lloviendo.



No podía faltar un homenaje a Cheché Abreu, su padre musical, como él lo llama. Cantó La negra Pola, No hay mujeres feas, Amores de lejos. Agradeció a fallecido empresario disquera Mateo San Martín,a Luisín Mejía que según el propio Pochy fue quien le llenó el estadio Olímpico.



Cantó Mujer malvada, un son bien ajustado, con Henry García. Continuó con De reversa, Las mujeres siempre ganan. Agradeció a sus colegas merengueros, quienes lamentablemente no asistieron al show. Y cantó para cerrar el nuevo tema 35 años.



Una esplendorosa noche con mucha gente bailando y coreando, perfectamente conectadas con el fenómeno Cocoband. Gracias, Edilenia Tactuck.

¡Felicidades Pochy!

Pochy dedicó momentos para agradecer al público y a determinadas personas.

Las influencias de la Cocoband

Pochy presentó a la Orquesta Aragón y a Johnny Pacheco como los inspiradores principales del sonido Cocoband. Explicó el secreto del uso de las voces, incluida esa voz nasal que adquirieron los salseros y que es tan evidente en Oscar D’León.



Pochy adujo que Johnny Pacheco era el creador de esa voz nasal. Sin embargo la cuestión viene de más lejos.



Johnny lo tomó de Florencio Hernández “Carusito” (1913-2000), un sonero cubano voz principal del Septeto Ignacio Piñeiro, entre otros, autor de Azuquita mami y Ahí no, grabadas por Pacheco y Barreto y de muchos más temas, que popularizó. Carusito nunca recibió ni un dólar por los derechos. Falleció de cáncer, en la miseria.

Derechos

Pochy envió a este medio la prueba del pago a Sgacedom de los derechos de su propio espectáculo. Dio un ejemplo.