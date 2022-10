Solly Durán, la actriz dominicana que vimos en la serie de Netflix “Orange is the New Black”, sabe que puede contar con su tierra de nacimiento. Una bendición que no a todos les es dada en este mundo.

Cuando la pandemia apretó, hizo maletas y vino a República Dominicana donde está su hogar: ese sitio tibio, seguro y amoroso que nos crece por dentro desde que nos acostumbramos a estar en esta vida.

Como las escritoras, no dice el año en que nació “Me encanta el misterio. Me gusta que la gente me pregunte”.



Hace cuatro meses abrió The Studio. “Están pasando muchas cosas lindas allí. Lo abrí y no pensé que el éxito fuese a llegar tan pronto. Fue inmediato. Todos los talleres que ofertamos se me llenan, gracias a Dios”, dice emocionada.



“The Studio es un espacio creativo para artistas. Lo llamo así porque hacemos todo tipo de cosas para los artistas. Como por ejemplo, los Miércoles de Improv. Creé un concepto donde el público es el que improvisa. Se goza un montón. Pero yo me enfoco más en formar al artista; sobre todo en arte dramático”, insiste.



Solly Durán es de las actrices dominicanas mejor preparadas. Filmes como Cinderello; Trópico de sangre, El hoyo del diablo; Cabin Fever 3: patient cero; A dark Truth y la muy esperada A tiro limpio, entre otras, han contado con su talento actoral.



Ha compartido créditos con Forest Whitaker, Vin Diesel, Andy García, Eva Longoria, Michelle Rodríguez, entre otros. Y ha actuado bajo las órdenes de Kaare Andrews y Jodie Foster, además.



La preparación académica

Para llegar ahí Solly Durán se preparó concienzudamente en la Stella Adler Studio of Acting, The American Academy of Dramatic Arts, en Nueva York y en la academia de Michael Howard Studios, en Los Ángeles.



“Me encargué en la vida de capacitarme lo más que pude. Todavía sigo, porque uno nunca termina de aprender”, aseguró.



De esas academias confesó que se llevó conceptos como el compañerismo. “Si estás estudiando sí hay sentido del compañerismo. Si no, ya eso es otra historia”, reflexionó ante lo que llamó una pregunta difícil.



Aun así, cuando llegó a Nueva York y de esa etapa, su mayor enseñanza es su crecimiento personal. “Que yo pude sobrevivir a eso: al ritmo de vida, a la lejanía de su hogar, de la familia, al frío, a lo competitivo. Siempre digo que soy la única dominicana que no tiene familia en Nueva York”.



La experiencia le duró cuatro años en Nueva York y 11 años en Los Ángeles.



“Nada es seguro en esta vida”, dice porque no sabe si vino para quedarse o regresará a Estados Unidos. “Mira cómo la pandemia me escupió de vuelta a mi país. Eso yo no lo vi venir. Todo en la vida tiene un propósito. Al principio no entendía por qué me vi de repente aquí. Y el propósito de eso fue The Studio”.

“Sobre los talleres, te puedo asegurar que se llenaron hasta el punto que Fausto Rojas, director de la Compañía Nacional de Teatro, impartió su segundo taller y se llenó más”, afirma.



El día de su cumpleaños Solly habló para quienes lo celebraron – “me encanta hablar en público”- y dijo que estaba muy orgullosa porque “realmente en este año, ha sido el primer año de mi vida en que yo me he sentido realmente satisfecha como persona y como profesional. ¡Y mira que hecho cosas en mi vida!”, concluyó, sin decidirse a decir su edad.

Talleres impartidos en The Studio

Solly Durán espera que The Studio sea su legado.



En The Studio, su juguete nuevo, está enfocada en el enriquecimiento de los talentos de artistas de todas las edades. El primero de los talleres lo impartió el actor de “Cocote” y “Liborio”, entre otras películas, Vicente Santos, quien dictó “Mi cuerpo soy yo”.



El segundo taller, titulado “Actuación 101” fue impartido por Pepe Sierra. La actriz de “Dossier de ausencias” y “Rafaela”, Judith Rodríguez enseñó “Cómo crear un personaje inolvidable”.

Finalmente Fausto Rojas dictó “Técnicas de actuación”.



Solly informó que siempre ofrece una beca a alguien muy necesitado y que le vea talento indiscutible.

The Studio no da abasto y está trabajando en su ampliación. Igualmente reconoció que trabaja en la posibilidad de invitar a colegas suyos de otras nacionalidades a impartir talleres en The Studio.

En el país no existe un sitio con las comidas e infraestructura que tiene The Studio.



Hace que no haya que irse a Nueva York para tomarse un buen curso de actuación.