La lluvia en la ciudad de Santo Domingo no fue excusa para que los amantes de la buena música llenaran el Teatro Nacional Eduardo Brito, a fin de disfrutar del concierto “En Trío”, que ofreció el mundialmente aclamado pianista dominicano, Michel Camilo.



La estrella estuvo acompañado de los ganadores del premio Grammy, el baterista cubano Dafnis Prieto, y el virtuoso bajista puertorriqueño Ricky Rodríguez, bajo la producción de Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbún.



Durante todo el concierto el público disfrutó del virtuosismo de Michel Camilo que, junto a sus dos extraordinarios músicos, ofreció un selecto repertorio de jazz, música clásica y popular.



Con su imponente estilo que le caracteriza y siempre ataviado de negro, se hizo acompañar de su piano para interpretar la primera pieza musical, con lo que logró cautivar a su público que disfrutó de los acordes del inmenso artista.



“Es un placer estar aquí y traerles nuestra música, almas y corazones y todo nuestro sentimiento, que compartiremos con ustedes en esta noche memorable. Este trío es muy especial y estamos en perfecta armonía porque es un encuentro con las Antillas Mayores, ya que desde Puerto Rico me acompaña en el bajo, Ricky Rodríguez, y desde Cuba el baterista Dafnis Prieto. Somos grandes amigos de más de 20 años y hemos llevado nuestra música por el mundo entero y esta noche estamos aquí llenos de buena vibra”, expresó emocionado Michel Camilo, luego de sus primeras interpretaciones.



El concierto continuó con una evidente química entre Camilo y su público que aplaudió cada una de las magistrales interpretaciones de “En Trío” que incluyó un repertorio de los temas más populares que forman parte de sus 24 álbumes discográficos como son “From Within”, “Then and Now”, “Spirit of the Moment”, Danza Lucumi”, “See You Later”, “La comparsa”, “Remembrancews” y “Repercussions”, entre otros.



El virtuoso pianista durante el concierto se mostró afable y en perfecta sintonía con su audiencia que, con diferentes anécdotas, narró su exitosa trayectoria musical. “La siguiente pieza está dedicada al percusionista y director de orquesta cubano y uno de los pioneros en el jazz latino, al que en su época se le conocía como jazz afrocubano, fue el cantante es Mongo Santamaria, aquí le rindo un tributo póstumo con el tema Mongo’s Blues”.



“En Trío” cerró con broche de oro con el emblemático tema “Caribe” que puso a vibrar de emoción a todos los presentes, los cuales se pararon de sus asientos y a una sola voz corearon “Caribe…”



Con un infinito aplauso y un público de pie, que provocó que Michel Camilo, uno de los principales exponentes del jazz, volviera al escenario para interpretar su última pieza musical “On Time” lo que coronó así esta mágica velada.