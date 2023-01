La doctora en Neurología y escritora y poeta Marcia Castillo ha publicado “La humanidad en su barril”, un libro de lúcidos ensayos sobre el hoy de la humanidad.



Marcia Castillo, autora del poemario “Vasija rota” y del libro de cuentos “Solo voy por café” tiene look de rockera y debajo de un mechón de cabello entre rojizo y azul un cerebro amueblado por un pensamiento entre científico y artístico, lo cual le da la posibilidad de pensar más allá de la ciencia, o del arte, según se le pregunte.



Invitada al programa de televisión Famosos Inside (de lunes a viernes, a las 4:00 pm por CDN canal 37), se le preguntó sobre los cambios que afectan a la civilización de la tecnología digital, más allá de las cosas positivas que ha traído.



“Pero también está el cómo nos vemos a través de las redes sociales y este exhibicionismo. Antes uno se cuidaba mucho, era muy pudoroso con su imagen. Si antes queríamos salvaguardar esa intimidad, ahora nos exponemos. Es como una especie de mercado donde alguien compra y alguien vende. Y también está el peligro al que nos exponemos. Youtubers, instagramers… la alta tasa de mortalidad de personas que se exponen al peligro siemplemente en este ‘neocirco’ romano por un like”, explicó.



Mencionó así mismo el narcisismo de las redes. “El tema de los filtros es una especie de patologización, porque uno cree que uno es como se ve en las redes. Ya no es pienso luego existo, ahora es publico luego existo. O sea si no publico, eso no existe. Y si no te dan likes menos existes. Hubo un hecho icónico de una adolescente que se suicidó porque no obtuvo la cantidad de likes que esperaba”. narró.



Según Castillo: “Los que crearon estas redes saben que los likes generan un shoot (disparo) de dopamina y la gratificación inmediata de este neurotransmisor, engancha a nivel de la corteza prefrontal, y como esto genera una gratificación rápida, esta cultura líquida, de Zygmund Baumam. Y concatenando, vemos que tal vez las redes… Instagram nos hace narcisistas, Twitter nos hace creer que somos todos conocedores, Tik Tok hace grandes enfermos… Hubo una epidemia de niños que tenían el reto de hacer tics (nerviosos) y llegaban a emergencia haciendo tics motores… Imagínate en la emergencia padres y médicos que no podían identificar cuáles tenían tics reales y cuáles por el reto”, ejemplificó. Expuso así mismo sobre “la dismorfia corporal, o sea personas que se ven al espejo y no se aceptan como son”.



Repensar



Marcia Castillo llama a repensar “cómo está mordida la psiquis de nuestra sociedad; ese es uno de los planteamientos que yo hago en uno de mis ensayos”, acota.



“El culto al cuerpo es un fenómeno nuevo. Y es la cultura de lo fácil”, observó ante una pregunta sobre Only Fans. “Yo no sé si es prostitución o no es prostitución. Sería muy osado de mi parte. Pero pasa igual que con la lucha salarial. Peleamos mucho tiempo por las 8 horas salariales. Y luego con la hiper-productividad, donde tú eres tu propio empleador, en vez de trabajar 8 horas, trabajas 12, 16 horas, porque entiendes que mientras más trabajas más ganas. Y eres más exitoso. vales por lo que tienes, no por lo que eres”.



La doctora Castillo opina que por el resentimiento social, las brechas, la vulnerabilidad, “la gente lo quiere todo y lo quiere ya”.



Indica que la gente piensa que “si me vendo, y vendo mi cuerpo, y es una forma de obtener dinero -porque aquel lo obtuvo y tiene un Bugatti y lo presenta y lo vende como que es una mercancía de éxito-; pues yo voy a hacer eso también”.



“Esa es la tendencia, lo que vende el éxito no es lo que yo soy, sino lo que yo tengo”, afirma y enumera que eso está influenciado por el resentimiento, “por mucha falta de educación”.



Cuestiona que “falta educar a nuestras niñas y nuestras adolescentes a fomentar el pensamiento autocrítico, la autenticidad, a que se lean más literatura, más filosofía. ¡No es imposible, no es imposible”, insiste.



La neuróloga y escritora, observó que muchas veces “los jóvenes no saben quiénes son”.



Quiso resaltar dos cosas. Una “lo que hacen todas las crisis es desvelar las vulnerabilidades. En el confinamiento se develó la violencia intrafamiliar, el maltrato de los envejecientes, el que los niños con problemas de hiperactividad los profesores les decían a los padres que necesitaban atención, y estos respondían que eso era en la escuela, pues en la casa no… Se sabía que había maltratos, depresión. Niños que estaban solos hasta altas horas de la noche. Ciberacoso. ¡Todas esas cosas se vieron!”.



“Lo otro que quiero resaltar es la atomización del ser humano. Estamos hechos de un tejido social, y al estar en confinamiento, teníamos capacidad de tener dopamina, pero no la oxitoccina, que provoca el abrazo, la cercanía”.



Sobre el dembow opina que es cierto que viene como respuesta a una cultura, pero está demostrado “esos grafos neuronales en niños de 3 a 7 años, se quedan ahí” y señala al lóbulo frontal del cerebro.



Llamó a cuidar la infancia, que es la patria eterna del hombre . “El ser humano vive eternamente en la infancia, como decía Milán Kundera y también Ana María Matute”. Marcia Castillo no solo es una excelente escritora, sino una excelente expositora.