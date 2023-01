Madrid. Lucen sus creaciones la realeza europea y multitud de rostros conocidos, pero la joyera argentina Lisi Fracchia es, además de perito en gemas, una orfebre que defiende este oficio como una disciplina entre el arte y la cultura: “Con mis trabajos trato de mostrar que existen miles de gemas bellísimas más allá de las conocidas”.



“El mundo de las gemas no son solo esmeraldas y rubíes, existe una riqueza increíble en cada lugar del mundo”, dice en una entrevista con EFE Fracchia, galardonada con más de diez distinciones a su trabajo, finalista del proyecto artístico Denísova y parte de la Mesa Directiva de Instituto Gemológico Español (IGE).



Fracchia creció ejerciendo como profesora bilingüe en Argentina cautivada por el mundo de las gemas. Al mudarse a Madrid, realizó su primer curso en el ámbito y poco después comenzó su ascenso: el premio Iberjoya en España y el María Preta en Brasil al diseño de autor, ambos en el año 2014 y la antesala a otros muchos.



“No hay receta del éxito, simplemente uno tiene que formarse en cada fase, y eso hice”, dice al ser preguntada por su crecimiento. “Al estudiar para perito en gemas me dijeron que si me formaba como orfebre tendría la mitad del trabajo hecho y podría indicar al engastador en cada proceso”, apunta.



Sus trabajos son un homenaje a sus viajes, empleando gemas e inspiraciones de cada territorio que visita. También son un tributo a la historia, como lo fue su pieza finalista en el proyecto artístico Denísova, en el que se impulsan las creaciones de joyería que rinden culto a la historia.



“Visité el Museo de Arqueología y me maravilló la corona del rey Recesvinto”, dice sobre la joya que recreó para el concurso, una pieza que le llevó cerca de un año de trabajo y que aglutinaba más de 59 gemas de diferentes partes del mundo. “Me quedé maravillada con el trabajo tan magnífico de los orfebres de la época”, dijo la artista.