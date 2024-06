Votemos



La Compañía de Teatro Niní Germán estrenó este jueves 27 de junio y mantiene en cartelera el fin de semana, la producción teatral “Votemos” en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con las actuaciones de Adalgisa Pantaleón, Luly Rocha, Pamela Sued, Héctor Aníbal, José Guillermo Cortínez, David Maler, Erlyn Saúl y Luis José Germán, bajo la dirección del destacado actor y director Manuel Chapuseaux. La producción de Luis José Germán y Luly Rocha apuesta por esta excelente pieza teatral, original del cortometraje nominado al Goya, “Votemos” de Santiago Requejo, con la adaptación teatral de Javier Lorenzo y Raúl Barranco. La obra comienza con una reunión del consorcio, pero la noticia de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el departamento de uno de los propietarios cae como una bomba en la comunidad y hace que los vecinos replanteen el rumbo del consorcio y debatan acaloradamente sobre si deberían o no aceptar a ese nuevo “complicado” vecino que está a punto de llegar.



Obra: Votemos

Actores: Adalgisa Pantaleón, Luly Rocha, Pamela Sued, Héctor Aníbal, José Guillermo Cortínes, David Maler, Erlyn Saúl y Luis José Germán

Dirección: Manuel Chapuseaux

Lugar: Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes

Hora: 8:30 pm

Fecha: 28, 29 y 30 de junio

Boletas: Platea RD$2,015, Balcón: RD$1,680

¡Acepto!



Sinopsis: Bella y Ernesto forman una hermosa pareja joven. Bella, llena de vida, de suenos y esperanzas. Es una mujer fuerte, de carácter firme y exitosa: es un alma libre. Él es un poeta comedido, un malabarista de sus emociones. Es un hombre relajado, discreto y prudente.



Están hechos el uno para el otro. Sus ilusiones se abren al sol, hasta que el destino los sorprende.



Obra: Acepto!

Autor: Richardson Díaz

Actores: Nashla Bogaert y Pepe Sierra

Dirección: Vicente Santos

Lugar: Sala Ravelo, Teatro Nacional

Hora: 8:30 pm

Fecha: 28, 29 y 30 de junio

Boletas: Platea RD$2,015.

Cuentacuentos Sinfónico



Después de lograr que más de 2,500 familias vivieran una experiencia única relacionada con la lectura, donde se unen música clásica, ilustraciones animadas, teatro y danza con literatura infantil, en una actividad especialmente organizada para abuelos, padres, hermanos, amigos, docentes y niños de todas las edades. Vuelve Cuentacuentos Sinfónico con dos funciones para que puedas disfrutar en familia de cinco cuentos divertidísimos narrados por Anya Damirón en compañía de 60 músicos que tocan en vivo dirigidos por Luichy Guzman. Con la participación de invitados especiales, una pantalla gigante en la que se muestran las ilustraciones de los libros y bailarines.



Obra: Cuentacuenos SInfónico

Artistas: Anya Damirón y orquesta filarmónica

Dirección musical: Luichy Guzmán

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Hora: 11:00 am y 4:00 pm

Fecha: domingo 30 de junio

Boletas: Platea: RD$2,515; Balcón RD$1,960 (Uepa Tickets)

Festival Teatro Chiquito



Guanín y su macuto mágico, la obra de títeres que presenta Teatro Guloya este fin de semana, está interpretada por Viena González y Mary Paniagua, dirigidas por Claudio Rivera. Lo importante de aprender a manejar tus propias emociones. Aceptarlas, no reprimirlas, encauzarlas, no enterrarlas para que te envenenen el alma. Al contrario, identificarlas y transformarlas en el deseo de hacer el bien. Eso hizo Guanín, una gota de cocodrilo en compañía de sus amigos la cotorra, la tortuga Carey, Chicui y el Hurón en una hermosa metáfora que ha construido el teatro Guloya y que parte del cuento de Yuan Fuei Liao. Apta para toda la familia este sábado 29 y domingo 30 de junio a las 5: 30 pm., como parte de la 16° Temporada de Teatro Chiquito.



Obra: Guanín y su Macuto Mágico

Artistas: Viena González, Mary Paniagua

Dirección: Claudio Rivera

Lugar: Sala Otto Coro, Teatro Guloya

Hora: 5:30 pm

Fecha: 29 y 30 de junio

Boletas: RD$500

Solo sé que no sé nada



Este viernes se inaugura en la Alianza Francesa la muestra de artes plásticas “Solo sé que no sé nada”, de los artistas cubanos Daniel Rivero García y Winslon Gascón, quienes estarán presentes para compartir sus inspiraciones y perspectivas con los asistentes. La inauguración incluirá una visita guiada y una oportunidad para dialogar con los creadores sobre el impacto y significado de sus trabajos.



Exposición: Sólo sé que no sé nada

Artistas: Daniel Rivero García y WInslon Gascón

Hora: 7:00 pm

Fecha: 28 de junio

Lugar: Alianza Francesa de Santo Domingo

Dirección: Calle HoracioVicioso103, Centro de los Héroes

Entrada: por invitación (inauguración), luego entrada libre