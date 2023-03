El festival de cine más importante del mundo tendrá lugar desde el martes 16 hasta el sábado 27 de mayo próximos.



Desde hace algunos días han comenzado a sonar nombres de directores y hasta títulos de películas que seguramente estarán en alguna de las secciones del evento que convierte a Cannes, en la Riviera Francesa, en el epicentro del cine mundial.



Así que seguramente preparan sus smokings para la más exigente de las alfombras rojas Martin Scorcese, Ridley Scott, Michel Franco, Aki Kariusmäki, Nanni Moreti, Marco Bellocchio, Ken Loach, Bruno Dumont, Todd Haynes, entre otros.



Entre las películas que podrían ser estrenadas en Cannes se encuentra Killers of the Flower Moon, que aborda una serie de asesinatos ocurridos a inicios de los años 20 del siglo XX, dentro de un pueblo originario en una zona donde se ha descubierto una importante reserva de petróleo.



Una con posibilidades, aunque probablemente se la esté compitiendo Venecia es en la que Joaquin Phoenix asume el rol de Napoleón, en el filme homónimo bajo la dirección de Ridley Scott, drama en el que expone la relación con el amor de su vida Josephine, asumido por Vanessa Kirby.



May December es el título del nuevo filme de Todd Haynes, protagonizado por Natalie Portmann y Julianne Moore, sobre un matrimonio que parece hacer aguas, con la llegada de una actriz de Hollywood que desea investigar su propio pasado, con el propósito de rodar una película.



Michel Franco, lo nuevo



Michel Franco es uno de los hijos más queridos del festival de Cannes y Thierry Fremaux debe haberle contactado para tener su nuevo filme. Entre las películas mencionadas figura la nueva del mexicano, protagonizada por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, titulada Memory.



Michel Franco, que no da detalles sobre la trama de sus filmes, y no ha dejado colar ni un cuadrito, dijo a El Universal de México que mientras Memory está lista, estrenará en mayo en México Sundown, con Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, sobre un millonario en Acapulco. La película ha sido descrita por The Guardian como “brillante, despiadada y perfecta”.



Otros queridos en Cannes



Nanni Moretti es tan veterano en Cannes como buen director. Ahora tiene entre manos un largometraje que ha titulado Il Sol Dell’Avvenire sobre los años 50 del pasado siglo en Roma, donde mezcla circo, cine, política. En imágenes captadas en los rodajes por personas de la calle se han observado filas de elefantes y una manifestación con un cartel con la imagen de Trotsky.



El propio Moretti es parte del elenco, junto a Margherita Buy y Silvio Orlando, también la eslovaca Barbora Bobulova, el francés Mathieu Amairic, el polaco Jerzy Stuhr y el húngaro Szolt Anger.



El finés Aki Kariusmäki podría estrenar en Cannes Dead Leaves (El hombre sin pasado) con los también finlandeses Alma Pöysti y Jussi Vatanen.



Almodóvar tiene un nuevo corto Strange ways of life, un western gay con Ethan Hawke y Pedro Pascal. ¿Lo estrenará en Cannes?



Kore-eda tiene Monster, un drama con Sakura Ando, que podría ser estrenado también.



Marco Bellocchio terminó The Conversion, basada en hechos reales, y que narra la historia de un niño judío apartado de su familia en 1958, criado como católico bajo las órdenes del papa Pio IX.

Los cortos con los que Cannes hace un guiño

En “#TikTokShortFilm” pueden participar usuarios de todos los países de Latinoamérica y del mundo, se realizará únicamente en la aplicación de la red social por medio de publicaciones en cualquier formato entre los días 6 y 29 de marzo de 2023.



La etapa final del concurso tendrá hasta 40 videos preseleccionados que serán elegidos por su número de vistas y las interacciones que tengan en la plataforma. Habrá tres ganadores en tres categorías distintas: Gran Ganador, Mejor Guion y Mejor Dirección.



Luego de haber seleccionado a las producciones ganadoras del concurso, TikTok se contactará con los creadores de contenido entre los días 24 y 28 de abril de 2023 para coordinar los detalles del viaje y la premiación. Las tres personas seleccionadas estarán en la ciudad de Cannes, en Francia, para el festival de cine entre los días 22 y 25 de mayo. El 23 de mayo se celebrará la ceremonia del concurso TikTok Short Films: