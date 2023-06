El presidente del Senado, Eduardo Estrella, junto a un grupo de senadores, hizo sentir a Ángela Carrasco querida en su tierra.



Ángela Carrasco estaba sobrecogida y a la vez reconfortada en la mañana de ayer, cuando el Senado de República Dominicana reconoció sus aportes a la cultura del país, y sobre todo el haber sido una embajadora de la cultura dominicana, durante más de 40 años, sin proponérselo.



La propuesta de reconocimiento había partido del senador por Dajabón, David Sosa Cerda, que motivó con sentidas palabras a la gran artista de su terruño.



En el acto, además de Eduardo Estrella, se encontraban presentes la secretaria del Bufete Directivo del Senado Lía Inocencia Díaz; los senadores Franklin Romero, que encabeza la Comisión de Cultura del Senado, los senadores Alexis Victoria, Ramón Pimentel y Antonio Marte.



Angelita fue arropada por su esposo el empresario Ramón Socías, mánager y cómplice de los éxitos de su amada; además estaban presentes hermanas, primos y amigos de Dajabón. Igualmente, una representación de dajabonenses ausentes, prensa y amigos.



La motivación



En el acto celebrado en el Salón Duarte del Senado de la República, se leyó la motivación del reconocimiento en la que se dice que Ángela Carrasco es dueña de una destacada trayectoria y aportes a favor del desarrollo de la música y el arte en República Dominicana. En los Considerandos se afirma que ha trascendido en el arte internacional y se ha dedicado además a la cultura y educación de jóvenes artistas -dicho sea de paso- muchos de ellos dominicanos afincados en España hablaron de su papel como actriz “representando a María Magdalena en la versión española de la ópera rock Jesucristo Superstar, junto a Camilo Sesto. Actuó además en varias obras musicales y programas televisivos españoles”, leyó el maestro de ceremonias.



Eduardo Estrella aseguró que esta es “una de las actividades que emocionan a uno” Recordó que “el baño es el lugar donde los que no tenemos voz podemos cantar”, narró que en la ducha al amanecer había cantado dos temas de Angela. “¡Si ella supiera en mi soltería las travesuras que hice con sus canciones…!”. Ya e serio dijo rotundamente: “Ángela es un ídolo de la cultura dominicana”. Puso como ejemplo de que la emoción ha sido tan grande que el público se puso de pie, por la identificación de lo que estamos haciendo. Apuntó que Angela le había comentado que tiene una nieta que le está siguiendo sus pasos.



Estrella dijo que Ángela es un ícono porque siendo una mujer bella, no se basó en su cuerpo para destacarse en el arte “Su voz, su cultura, sus ensañanzas, su cariño, su cercanía…”, destacó.



En sus palabras de agradecimiento, Carrasco recordó que en su barrera también tuvo lágrimas, cuando la disquera la obligaba a cantar con el zezeo español, y que acá la gente la criticaba porque supuestamente ella ya se creía española. Ahora canta sin las zetas.



España es un país que me ha querido… me ha dado muchas oportunidades en mi vida. También tuvo palabras para “una persona que fue muy importante en todo esto. De alguna forma si Uds me ven aquí, tal vez rozagante, graciosa, se lo debo al señor Ramón Socías, que ha estado a mi lado todo el tiempo…”. Al final, cantó un fragmento de Quererte a ti, demostrando sus magníficas condiciones vocales.

Ángela Carrasco y Ramón Socías.

Datos y frases de Ángela Carrasco

Ángela Altagracia Carrasco Rodríguez nació el 23 de enero de 1951 en Dajabón. Es cantautora, actriz y profesora de canto dominicana. Embajadora cultural de República Dominicana.



“Sé lo que tengo que decir, pero no sé como decirlo. Me sale del alma el agradecimiento, al tenerlos a todos ustedes… Me han dado tanto amor que ya todo lo otro es algo que llevaré conmigo”. Agradeció a la prensa “porque conmigo se han portado bien. Siempre me han mimado”. Sin ellos “no se sabría nada de lo que he hecho”, dijo emocionada la artista dominicana.