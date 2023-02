Daddy Yankee iba a presentar sus tres conciertos finales de la gira de despedida en Puerto Rico los días 6, 7 y 8 de enero pasados en el Hiram Bithorn.



”Contratiempos de logistica”, llamó Raphy Pina desde la cárcel, en noviembre pasado, a los obstáculos que imposibilitarían que Daddy Yankee efectuara sus conciertos de despedida final en su Puerto Rico natal, con lo cual bajaba la cortina a una de las carreras más lúcidas y fructíferas del universo urbano. “Por este medio Mr. Soldout Inc, empresa productora que realiza los últimos conciertos de Daddy Yankee en Puerto Rico los días 6, 7 y 8 de enero 2023 en el Hiram Bithorn, notifica que los mismos quedan pospuestos. El ‘show’ que se está trabajando para la isla será único y exclusivo. Debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción, no nos queda otra opción que mover de fecha tan importante evento el cual está vendido en su totalidad”, rezaba el comunicado de la productora fechado el 24 de noviembre del 2022.



La nueva fecha



Según el periódico El Nuevo Día, de Puerto Rico, el nuevo anuncio con la fecha del concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico se realizará pronto.



“El ‘Big Boss’ tiene pautado un memorable espectáculo para su isla y su prioridad es trabajar en el montaje de la producción, que será exclusivo para Puerto Rico. Aunque el reguetonero no se ha expresado públicamente sobre las cancelaciones de las tres funciones en la isla, siempre que alguien en privado le pregunta por los mismos su respuesta es que los “conciertos van”, según supo este medio”, dice un trabajo firmado por la periodista Damaris Hernández Mercado.



Mover las funciones se debió a que el artista hizo una gira internacional de 88 funciones sin descanso, mientras que la gira original estaba pensada para unas 30 funciones y no para la duplicidad de presentaciones, asegura.



Los tres conciertos de enero estaban vendidos sold out y se devolvió el dinero.



Ahora, los nuevos conciertos que ofrecerá el autor de “Gasolina”, “Somos de calle” o “Lo que pasó, pasó” -tres canciones emblemáticas del reggaetón-, serán en otro venue. Ya no serán en el Hiram Bithorn, con capacidad para 35,000 personas para conciertos. Al parecer, según el medio, ahora los conciertos serían en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con capacidad para 18,500 personas.



En una entrevista en el programa Los Reyes de La Mega (106.9 FM), el abogado Edwin Prado, un destacado jurista que se encarga de defender casos de artistas urbanos, manifestó que “Conociendo a Daddy Yankee, él quiere para Puerto Rico una despedida espectacular. Esa gira que acaba de terminar y nadie se esperaba que fueran tantas las ventas y por ende no tuvo el tiempo de hacer un show en el Hiram Bithorn que no es lo mismo que en el Coliseo de Puerto Rico. La infraestructura, sonido… son tantas cosas. Imagino que esa fue la razón principal. Si hay una persona que merece un descanso y lo lleva buscando hace años es él”.



Yankee anunció su despedida en marzo del 2022. La última fecha que hizo con la gira “La Última Vuelta” fue el pasado 22 de diciembre en Miami. Se habla de que estaría en Viña del Mar, lo cual estaría por verse.



Ramón Ayala, autor de “Qué tengo que hacer”y “Ella me levantó”, se despidió en grande de República Dominicana el pasado 14 de noviembre desde el Estadio Olímpico.

En silencio ha tenido que ser… (como diría Martí)

Durante su despedida de República Dominicana, El Cangry dijo que continuaría apoyando niños dominicanos, como hace desde una década atrás, con los infantes de El Tamarindo, a quienes facilitaba alimentación y bienes escolares para su mejor educación. Una labor de beneficencia sin dudas loable, pues sabe hacerlo dignificando a los niños, sin fotos ni bulla, sin publicidad ni sonido. ¡Gracias Daddy Yankee!