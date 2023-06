La artista española se presenta este sábado 1 de julio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, a comenzar su “Buika World Tour”

Buika probablemente signifique pasión en cierta lengua. Porque sus entregas significan a su vez libertad, feracidad, prodigalidad. Austera en estridencias, se ofrece en espiritualidad, y es capaz de establecer conexiones poco frecuentes de un artista con el público.



Este sábado arranca el Buika World Tour en el Teatro La Fiesta. Radica aquí y allá. “Gracias a la música soy ciudadana del mundo. Pero tengo un rinconcito aquí, sí. Y este rinconcito me ha permitido encontrarme. Últimamente Europa y otras zonas del mundo son muy convulsas y hay mucho ruido. Y a veces el ruido no te permite escucharte. Al no tener la posibilidad de escucharte tiendes a confundir necesidades con deseos, anhelos con miedos, sueños con pesadillas. Es caos. El ruido es caos. Te voy a decir una cosa: hasta el infierno es buen punto de partida si tú sabes para dónde quieres ir. Pero para eso tienes que poder escucharte… A mí el estar aquí me ha permitido escucharme”, declaró.



Lo que más le inspira es la propia vida. “Ten en cuenta una cosa. Un 8% de la población mundial mañana no va a abrir los ojos… Si tú mañana abres los ojos, mañana es un día milagroso. No permitas que nadie venga y te lo joda. A mí la conciencia de eso me hace vivir constantemente inspirada”.



“Soy una persona que no necesita autodefinirse ni probarse nada. Detesto el psicoanálisis. Soy un tren que va. Prefiero sentir que tengo alma de burro, porque no me cuestiono nada. Yo voy”, manifestó.



Explicó: “Al cumplir los 50 años, descubrí mis superpoderes. Todos tenemos superpoderes. Los personajes del Universo Marvel son pequeños a mi lado. Esos son chicos con calzoncillos por encima de los trajes. Nuestra vida es mucho más mágica y más grandiosa que la de ellos, que son muy tristes y aburridos. Necesitan gente en problemas para sentirse realizados. ¡Yo no!”.



“Cuando yo nací en Mallorca, mis papás pidieron en el pueblo allá en África, que me hicieran una ceremonia para mi nombre. En el pueblo lo hicieron y los espíritus escogieron que yo me iba a llamar Quitahilo. Eligiendo mi nombre plantaron la semilla de lo que iba a crecer como mi identidad. ¿Qué pasó? Que cuando lo comunicaron en España, mis padres asintieron, me hicieron una ceremonia familiar y me nombraron Quitahilo… Fue maravilloso. Cuatro meses más tarde cuando fui a la pila del bautismo los curas dijeron: “No es un nombre bíblico, me lo quitó y me puso María Concepción en honor a la Virgen. Mi pregunta es: ¿arrancaron esa semilla que crecía como Quitahilo, o echaron mucha más tierra encima y sembraron otra? Creo que mi carrera ha sido una lucha por recuperar mi identidad, porque cuando yo era pequeña yo decía ‘soy africana’ y los que venían de Guinea me decían, ‘no, tú eres española’. Cuando iba a los españoles me decía que yo era africana. Me ha costado tanto mirarme y reconocerme que la única heroína que he encontrado soy yo”.

Concierto: Buika World Tour

Artista: Buika (España)

Producción local: Vibra Productions

Lugar: Teatro La Fiesta

Hora: 8:30 pm

Fecha: Sábado 1 de julio

Precio de las boletas: Special Guest: RD$6,370; VIP RD$5,450; General: RD$4,525