Héctor Acosta El Torito ha anunciado su primer espectáculo del 2023 denominado “El Torito es sentimiento”, a realizarse el 2 de junio en el Teatro La Fiesta.



Ese viernes 2 de junio a las 8:30 de la noche el parqueo del Hotel Jaragua se desbordará, porque si hay un artista que arrastras público en este país es El Torito.



Dueño de una trayectoria envidable, capaz de asumir lo mismo merengues, que bachatas, que baldas, que rancheras, que salsa, el artista-senador ha legado un collar de cuentas musicales de temas como Con qué ojos, Me duele la cabeza, Perdóname la vida, Sin perdón, Cómo me curo, Cómo te olvido, Quizás sí, quizás no, que forman parte del acompañamiento sonoro de al menos dos generaciones de dominicanos.



El intérprete de Me voy de la casa y El mujerón, tiene una impronta internacional que incluye escenarios internacionales como el Shea Stadium, Teatro United Palace, Central Park, Carnegie Hall, entre otros; Además de haber develado su estrella en el Paseo de la Fama de Celia Cruz.



Sus canciones han formado parte de charts internacionales como el Tropical Airplay del Latin Billboards; Además ha sido galardonado en Premio lo Nuestro, nominado a los Latin Grammy 2023 como “Mejor Álbum Tropical” con la producción “Este soy yo”.



La organización y producción de “El Torito es sentimiento”, está a cargo de la empresa Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbún, quien informó que Héctor Acosta está muy emocionado con esta presentación debido a que será la primera del año de tal magnitud en la capital dominicana, según un comunicado.



Por la indiscutible razón de su amplio arrastre, la producción ha decidido sacar a la venta los boletos desde los próximos días a través de Uepa Tickets (uepatickets.com). ¡Alertas!

El primer espectáculo del Torito en 2023

Título: El Torito es sentimiento

Artista: Héctor Acosta El Torito

Lugar: Teatro La Fiesta del hotel Jaragua

Producción: Vibra Productions, de Billy Hasbún

Fecha: 2 de junio

Hora: 8:30 pm

Boletas: Uepa Tickets