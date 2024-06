Andy estuvo 15 años en El Gran Combo, de ahí pasó a Dimensión Latina, con el contrato más jugoso de la época

Este sábado Andy Montañez se presentará a las 9:00 de la noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en una producción de Mayobanex Bautista.



El pasado 7 de mayo, Andy Montañez cumplió 82 años. Sin embargo, desde el cariño de sus coterráneos le siguen llamando El Niño de Trastalleres.



Su papá don Andrés, y su mamá doña Celina (fallecida el pasado 12 de diciembre a los 103 años), le llamaban Junior.



“¿Dónde es la casa de Junior?”, le preguntó un día un tal señor Rafael Ithier, al mismísimo Junior que jugaba vitilla, y él le llevó hasta su casa. Ithier les pidió permiso a sus padres para probarlo y que entrara como cantante a una nueva orquesta que habían conformado los que antes estaban en Cortijo y su Combo, El Gran Combo de Puerto Rico. De Junior le había hablado Sammy Ayala, un músico de la zona que lo había escuchado cantar en un trío que tenían él y otros dos, para ganarse la vida.



Así comenzó la vida musical de este hombre querendón y humilde, acerca del cual quien suscribe esta nota, tuvo el honor de escribir el libro “Andy Montañez: el ser humano y el artista”, cuando él iba a cumplir 60 años de vida y 40 de vida artística. Él fue el culpable de mi llegada a este país.



Andy estuvo 15 años en El Gran Combo, de ahí pasó a Dimensión Latina, por Oscar D’León, con el contrato más jugoso de la época, donde estuvo un año. Volvió a su tierra con la Puerto Rico All Stars y en 1980 formó su propia orquesta, con la cual ha seguido tocando hasta hoy día.



En estos años recientes, Andy perdió a su hijo Andicito, el primogénito. A su hija, la linda Liza, que también fuera corista en su orquesta, se le descubrió esclerosis múltiple. Harold su segundo hijo, un hombre recto, sencillo y noble, ya no sigue en la administración ni en los coros de la orquesta. Tengo entendido que ahora su road manager es uno de los mellizos, Alfredo, hijo de su esposa Xiomara.



Andy es cariñoso y accesible. Va por la calle repartiendo abrazos a diestra y siniestra. Es famoso en Puertorro por eso. La primera vez que entrevisté a Gilberto Santa Rosa para el libro, me confesó: “Andy es el único cantante que yo conozco que se acuesta a las 5 de la mañana y lo despiertas a las 7 y es capaz de dar un do de pecho”.



Dueño de un repertorio amplísimo, con temas como Las hojas blancas, Un verano en Nueva York, Casi te envidio, Me gusta, Milonga para una niña, Martha, Payaso, Genio y figura, Eco del tambor, entre muchos otros, Andy ganó un Grammy Latino en 2006 junto a Pablo Milanés por el fonograma AM/PM Líneas paralelas. En 2018 fue reconocido con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia de los Grammy Latinos.

Ficha técnica

Concierto: Andy Montañez

Artista invitada: Alexandra

Producción: Mayobanex Bautista

Lugar: Teatro La Fiesta

Hora: 9:00 pm

Fecha: sábado 29 de junio

Boletas en Uepa Tickets